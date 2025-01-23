Часть автомагистрали Армения-Грузия тоже может перейти под контроль Азербайджана
СМИ Армении сообщили, что со вчерашнего дня на границе Тавушской области Армении с Азербайджаном (в направлении Акстафа–Газах) начались работы по делимитации.
Утверждается, что представители двух стран в течение нескольких часов проводили на границе измерительные работы без какого-либо участия местных чиновников, которые, судя по всему, были вообще не в курсе происходящего.
Напомним, что в начале января состоялась очередная встреча комиссий по вопросам границ, возглавляемых вице-премьерами Азербайджана и Армении (комиссия Григоряна–Мустафаева).
Согласно достигнутым тогда договоренностям, делимитация и демаркация государственной границы между двумя странами будет продолжаться с севера на юг. Работы начнутся с «треугольника», в котором сходятся государственные границы Азербайджана, Грузии и Армении, и завершатся на берегу реки Араз.
Ранее, в августе 2024 года, был подписан регламент, согласно которому стороны будут осуществлять делимитацию и демаркацию границ на основе Алма-Атинской декларации 1991 года. При этом в документе указано, что в зависимости от ситуации на местах могут применяться и другие подходы.
В частности, регламент предусматривает процедуры проведения переговоров по делимитации и демаркации, организацию работы экспертных групп и решение других вопросов. Последняя встреча комиссий Григоряна–Мустафаева была также организована на основе этого регламента.
После чего в армянских оппозиционных кругах начались обвинения в адрес правительства Никола Пашиняна. Их смысл сводился к тому, что сам факт начала делимитационных работ с точки пересечения границ трех стран является очередной уступкой Еревана Баку, поскольку именно в этом направлении проходят газопровод и автомагистраль Грузия–Армения.
Также не исключено, что в процессе делимитации Армения будет вынуждена вернуть Азербайджану три эксклавных села Газахского района.
Выходящая в Ереване газета «Грапарак» сообщает, что премьер-министр Пашинян «подозрительно» отправил в отпуск с 27 января по 10 февраля губернатора Тавушского региона Айка Галумяна.
Брат губернатора, депутат правящей партии Ваге Галумян, заявил, что не располагает информацией о начале процесса делимитации.
В свою очередь, депутат оппозиционной фракции «Армения» Гарник Даниелян сообщил, что так и не получил от вице-премьера Мгера Григоряна исчерпывающий ответ на вопрос о сроках начала работ по делимитации, а также о том, перейдет ли в процессе делимитации под контроль Азербайджана какая-либо часть автомагистрали Армения–Грузия.
По признанию Гарника Даниеляна, вице-премьер правительства Армении порекомендовал ему внимательно прочитать утвержденный регламент, в котором содержатся ответы на все вопросы.