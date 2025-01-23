Неправедный мулла-педофил в Нахчыване

Девочка работала вместе со своей бабушкой. Как свидетельствуют материалы уголовного дела, как-то мулла попросил девочку навести порядок внутри мечети. И там передал ей скрытно номер своего телефона, предложив начать переписку в соцсетях.

В одном из сел Нахчывана местный мулла совершил аморальные действия в отношении 14-летней девочки, которая подрабатывала уборщицей во дворе мечети.

В Нахчыване арестован духовный деятель - мулла за совершение аморальных действий в отношении девочки, не достигшей 16-летнего возраста.

Несовершеннолетняя общалась с муллой с телефона бабушки. Спустя некоторое время служитель мечети предложил ученице восьмого класса стать его любовницей.

Следствием было установлено, что, узнав о неправедных делах муллы, бабушка запретила внучке общаться со священнослужителем. Но служителя мечети и это не остановило: мулла приобрел своей юной возлюбленной смартфон с новой сим-картой. Затем стал отправлять несовершеннолетней по сети WhatsApp свои обнаженные фотографии. И взамен просил идентичные фотографии у несовершеннолетней. Поддавшись давлению священнослужителя, девочка отправляла мулле фотографии, о которых он просил.

Наконец, настал момент истины! Мулла ворвался в дом девочки, узнав, что она одна, без присмотра бабушки. Он начал приставать к ребенку, обещая развестись со старой женой и заключить с подростком брачные узы. В интимную связь с ребенком мулла так и не вступил. Помешало следствие!

Мужчине было предъявлено обвинение по статье 153.1 УК Азербайджана (совершение аморальных действий без применения насилия в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста). За совершенное деяние мулла был приговорен всего к 1 году 6 месяцам лишения свободы.