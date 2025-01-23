Трамп перевел стрелки на Россию

Президент США Дональд Трамп утверждает, что урегулирование конфликта в Украине сейчас полностью зависит от Москвы, что Киев готов пойти на это.

"Ну, вам надо спрашивать Россию. Украина готова пойти на сделку", - сказал американский лидер, выступая по видеосвязи перед участниками Всемирного экономического форума в Давосе, когда его спросили, удастся ли добиться того, чтобы конфликт через год был преодолен.