Трамп торопит Путина
21:24 553
Президент США Дональд Трамп во второй раз после официального вступления в должность выразил надежду на скорую встречу с Владимиром Путиным.
На сей раз о своем желании встретиться с российским лидером президент США заявил, выступая по видеосвязи перед участниками Всемирного экономического форума в Давосе.
"Одна вещь очень важна. Я бы хотел иметь возможность встретиться с президентом Путиным как можно скорее и положить конец этой войне", - сказал он.
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