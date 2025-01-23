Трамп торопит Путина

Президент США Дональд Трамп во второй раз после официального вступления в должность выразил надежду на скорую встречу с Владимиром Путиным.

На сей раз о своем желании встретиться с российским лидером президент США заявил, выступая по видеосвязи перед участниками Всемирного экономического форума в Давосе.

"Одна вещь очень важна. Я бы хотел иметь возможность встретиться с президентом Путиным как можно скорее и положить конец этой войне", - сказал он.