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Алиев на переговорах с Зеленским

Волшебная палочка Трампа: нефть упала

21:28 528

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures упала на 1,21%, до $78,05 за баррель.

Котировки начали снижаться после заявлений президента США Дональда Трампа на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Трамп сообщил, что собирается попросить Саудовскую Аравию и ОПЕК снизить цены на нефть. Это, по мнению американского президента, поможет завершить украинский конфликт.

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