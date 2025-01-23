Волшебная палочка Трампа: нефть упала
21:28 528
Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures упала на 1,21%, до $78,05 за баррель.
Котировки начали снижаться после заявлений президента США Дональда Трампа на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Трамп сообщил, что собирается попросить Саудовскую Аравию и ОПЕК снизить цены на нефть. Это, по мнению американского президента, поможет завершить украинский конфликт.
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