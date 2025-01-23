Трамп надеется, что и Китай уговорит Путина

Президент США Дональд Трамп заявил, что надеется на помощь Китая в завершении войны РФ против Украины.

"Мы надеемся, что Китай поможет нам остановить войну между Украиной и Россией. Я упомянул об этом, кстати, во время телефонного звонка с президентом Си. Надеюсь, мы сможем объединить усилия и положить конец этому", - сказал президент США на форуме в Давосе.

Он также заявил, что президенту РФ Владмиру Путину понравилась идея уменьшения арсенала ядерного оружия.