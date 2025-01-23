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Трамп не будет давить на Иран

23 января 2025, 22:07 1173

Новая администрация США хочет прибегнуть к дипломатии по отношению к Ирану, прежде чем наращивать давление на Тегеран, сообщает в четверг Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

"Президент Дональд Трамп собирается поручить спецпредставителю по Ближнему Востоку Стиву Уиткоффу заняться проблемами Вашингтона с Ираном, что свидетельствует о желании президента попробовать с дипломатией прежде, чем усилить давление на Тегеран, заявили лица, знакомые с ситуацией", - информирует издание.

Переходная команда Трампа ранее предлагала разные меры в рамках кампании "максимального давления" на иранские власти, включая новые санкции и ужесточение нынешних ограничений. Но Трамп и его советники затем говорили о желании избежать разрастания конфронтации с Ираном. Некоторые подчиненные Трампа говорили своим иностранным коллегам и дипломатам, что по их ожиданиям, Уиткофф проверит, может ли дипломатия ослабить напряженность между США и Ираном.

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