Москва и Ереван меняют атмосферу. Что происходит?

После переговоров глав МИД Армении и России, состоявшихся в Москве 21 января, в отношениях Москвы и Еревана наблюдаются определенные изменения. В российских и армянских СМИ все чаще звучат мнения о том, что настало время вернуть российско-армянские отношения, перешедшие в открытую конфронтацию и даже враждебность, в нормальное русло. Некоторые связывают эти изменения с возвращением в Белый дом Дональда Трампа и его влиянием на Южный Кавказ. Напомним, что последняя двусторонняя встреча между главами внешнеполитических ведомств Армении и России состоялась еще летом 2023 года. После полуторагодового перерыва министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул в публичной части встречи с Араратом Мирзояном, что Армения остается «историческим и естественным стратегическим союзником». После чего грубая, подчас угрожающая риторика, которую Москва до последнего времени использовала в отношении Еревана, сменилась на вежливый, дипломатичный тон и фокусирование внимания на позитивных аспектах двухстороннего сотрудничества.

В Ереване считают, что переговоры Лаврова и Мирзояна продемонстрировали готовность России отказаться от политики давления и угроз и говорить с Арменией на языке «равноправного партнерства». А причину этой политической метаморфозы видят в том, что Армения сумела наладить прочные отношения с Западом, в частности, с США и Европейским Союзом. Близкий соратник Никола Пашиняна, бизнесмен и депутат Хачатур Сукиасян, известный в кругу друзей по прозвищу «Грзо», считает, что на смену напряжения в российско-армянских отношениях пришло осознание необходимости урегулировать ситуацию. Кстати, сам Сукиасян является одним из бенефициаров возросшего за последние два года товарооборота между Россией и Арменией, достигшего в прошлом году 12 миллиардов долларов. Компания Сукиасяна участвует в экспорте российского золота через Армению в Объединенные Арабские Эмираты. По данным Статистического комитета Армении, за период с января по октябрь 2024 года экспорт российского золота в Армению составил 6,8 миллиарда долларов. В то же время Армения экспортировала в ОАЭ золото на 7,4 миллиарда долларов. Другими словами, несмотря на политическую напряженность между Арменией и Россией, обе стороны продолжали извлекать немалую выгоду, обходя посредством торговых операций западные санкции.

Комментируя недавние заявления Москвы о том, что планы Армении по вступлению в Европейский Союз несовместимы с ее членством в Евразийском экономическом союзе, Сукиасян отметил, что «в будущем сам ЕАЭС будет стремиться наладить хорошие отношения с ЕС и выйти на европейский рынок». По его оценке, недавняя встреча глав МИД Армении и России прошла успешно. «Все идет в правильном направлении, - подчеркнул армянский депутат. - Конечно, есть очень острые моменты, и на данный момент существует проблема эмоционального фона. Мы должны решить наши проблемы безопасности, диверсификации и обеспечить стабильность экономики». Сукиасян считает, что взаимосвязанность экономик имеет большое значение, и выразил надежду, что «российские партнеры это также оценят», а обе стороны будут принимать менее эмоциональные решения. В свою очередь глава комитета Госдумы РФ по делам СНГ, член фракции КПРФ Леонид Калашников, комментируя в интервью изданию «Свободная пресса» переговоры Лаврова и Мирзояна, отметил, что ситуация непростая, но в Москве никто не собирается прекращать отношения с Арменией и не готовится к этому.

«Если руководство Армении все-таки решит вступить в ЕС, то на здоровье, - добавил Калашников. - Но тогда в отношении Евразийского экономического союза придется принять окончательное решение. Но из ЕАЭС никто пока не вышел, из Межпарламентской ассамблеи СНГ тоже. Поэтому надо развивать отношения, пытаться убеждать. Можно, конечно, как Дональд Трамп, которого, если бы кто-то начал шантажировать, то он бы выкинул со своего рынка немедленно. Но мы Россия. Кстати, мы от них [Армении] мало что видим, при этом открыли им свой рынок. И такое неуважение! Конечно, это возмущает и президента, и правительство, это любого возмутит. При этом люди у нас терпеливые, политики достойные, поэтому надеемся вразумить». Калашников заявил, что переговоры идут своим чередом, но если кто-то начнет использовать Россию, как удобную мишень, то он сам потребует от президента предпринять жесткие меры. «И это касается любой страны, которая будет так поступать по отношению к нашему государству, нашему рынку и к Евразийскому экономическому союзу, - уточнил Калашников. - Пашинян и Мирзоян — умные мужики, просто увлеклись политическими играми. Но сегодня уже нет той Европы, и это нужно понять». Виген Акопян, пророссийский эксперт из Еревана, оценивая тон Сергея Лаврова на встрече с Араратом Мирзояном, отметил, что Россия старается «создать определенную стабильность» в отношениях с Арменией. По его словам, на фоне продолжающейся конфронтации с Западом и украинского кризиса России необходимо сохранить позитивную траекторию отношений с близкими странами, включая Армению. Акопян обратил внимание на реплику российского министра о том, что «по целому ряду вопросов сторонам удалось выйти на взаимоприемлемые развязки».

«Это достаточно любопытное заявление, - считает Акопян. - Особенно в свете недавнего подписания Арменией соглашения о стратегическом партнерстве с США, а также одобрения правительством решения о начале процесса вступления в ЕС». Если попытаться перевести выражение «взаимоприемлемые развязки» с дипломатического языка на простой, то речь, вероятно, идет о том, что Армения хотела бы формально остаться в ОДКБ, а ее решение вступить в ЕС преследует, скорее, только внутриполитические цели и реального содержания не имеет. Именно такой сигнал и передал глава МИД Армении на встрече с Лавровым. «Осмелюсь утверждать, что Москва сейчас взяла дипломатическую паузу или, по крайней мере, делает вид, что принимает заверения армянской стороны по различным вопросам, связанным с США и ЕС», — добавил Акопян. В этом контексте армянский политолог обратил внимание на недавний разговор Пашиняна с Путиным, в ходе которого перед премьер-министром Армении были поставлены недвусмысленные вопросы, ответы на которые, собственно, и озвучил Арарат Мирзоян. «Не уверен, что ответы Еревана удовлетворили Москву, - отметил Акопян. - Но думаю, что российская сторона сейчас не хочет усложнять ситуацию и заострять внимание на тех или иных проблемных сюжетах». Давид Ананян, бывший председатель Комитета государственных доходов Армении и член команды Пашиняна, объявленный Ереваном в розыск, в настоящее время свободно передвигается по Москве, утверждая, что Кремль уже давно считает Никола Пашиняна «списанной фигурой» и ищет варианты его замены. По мнению Ананяна, Россия рассматривает сценарий «дворцового переворота» в Армении и с этой целью проводит своеобразный кастинг среди членов правящей команды.