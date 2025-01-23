USD 1.7000
EUR 1.7700
RUB 1.7128
Подписаться на уведомления
Алиев на переговорах с Зеленским
Новость дня
Алиев на переговорах с Зеленским

Пашинян летит в США

23 января 2025, 22:36 1376

В начале февраля ожидается визит премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна в США.

«Премьер-министр примет участие в V ежегодном саммите по международной религиозной свободе в Вашингтоне, а также в «Национальном завтраке молитвы». На саммите премьер-министр РА выступит с речью», заявила пресс-секретарь премьер-министра Наели Багдасарян.

Оперативный комментарий Гурбана Гурбанова после вылета из Лиги Европы: «В этом сезоне у нас не получилось»
Оперативный комментарий Гурбана Гурбанова после вылета из Лиги Европы: «В этом сезоне у нас не получилось»
23 января 2025, 23:55 310
Лига Европы: «Карабах» проиграл румынам и потерял все шансы
Лига Европы: «Карабах» проиграл румынам и потерял все шансы Три угловых - три гола; видео, обновлено 23:42
23 января 2025, 23:42 5320
Часть автомагистрали Армения-Грузия тоже может перейти под контроль Азербайджана
Часть автомагистрали Армения-Грузия тоже может перейти под контроль Азербайджана наш обзор
23 января 2025, 20:58 4173
Неправедный мулла-педофил в Нахчыване
Неправедный мулла-педофил в Нахчыване
23 января 2025, 21:18 3739
Кровопролитные бои курдов с протурецкой армией. Высокопоставленный представитель Сирийской национальной армии дал интервью haqqin.az
Кровопролитные бои курдов с протурецкой армией. Высокопоставленный представитель Сирийской национальной армии дал интервью haqqin.az
23 января 2025, 19:57 3792
США отбирают Панамский канал. Но не из-за Китая
США отбирают Панамский канал. Но не из-за Китая наша аналитика
23 января 2025, 13:59 5993
Трамп давит на Саудовскую Аравию и ОПЕК: обвалите цены на нефть!
Трамп давит на Саудовскую Аравию и ОПЕК: обвалите цены на нефть!
23 января 2025, 20:33 2739
К концу года Путин останется без денег
К концу года Путин останется без денег
23 января 2025, 20:29 4580
Ты невиновен, пока сохраняешь лояльность команде
Ты невиновен, пока сохраняешь лояльность команде закон бумеранга
23 января 2025, 18:12 3875
Пощечина Трампа Европе. Чем ответит Китай?
Пощечина Трампа Европе. Чем ответит Китай? горячая тема
23 января 2025, 11:53 6490
Прошла любовь, увял и Тартус
Прошла любовь, увял и Тартус горячая тема; все еще актуально
23 января 2025, 09:31 6803

ЭТО ВАЖНО

Оперативный комментарий Гурбана Гурбанова после вылета из Лиги Европы: «В этом сезоне у нас не получилось»
Оперативный комментарий Гурбана Гурбанова после вылета из Лиги Европы: «В этом сезоне у нас не получилось»
23 января 2025, 23:55 310
Лига Европы: «Карабах» проиграл румынам и потерял все шансы
Лига Европы: «Карабах» проиграл румынам и потерял все шансы Три угловых - три гола; видео, обновлено 23:42
23 января 2025, 23:42 5320
Часть автомагистрали Армения-Грузия тоже может перейти под контроль Азербайджана
Часть автомагистрали Армения-Грузия тоже может перейти под контроль Азербайджана наш обзор
23 января 2025, 20:58 4173
Неправедный мулла-педофил в Нахчыване
Неправедный мулла-педофил в Нахчыване
23 января 2025, 21:18 3739
Кровопролитные бои курдов с протурецкой армией. Высокопоставленный представитель Сирийской национальной армии дал интервью haqqin.az
Кровопролитные бои курдов с протурецкой армией. Высокопоставленный представитель Сирийской национальной армии дал интервью haqqin.az
23 января 2025, 19:57 3792
США отбирают Панамский канал. Но не из-за Китая
США отбирают Панамский канал. Но не из-за Китая наша аналитика
23 января 2025, 13:59 5993
Трамп давит на Саудовскую Аравию и ОПЕК: обвалите цены на нефть!
Трамп давит на Саудовскую Аравию и ОПЕК: обвалите цены на нефть!
23 января 2025, 20:33 2739
К концу года Путин останется без денег
К концу года Путин останется без денег
23 января 2025, 20:29 4580
Ты невиновен, пока сохраняешь лояльность команде
Ты невиновен, пока сохраняешь лояльность команде закон бумеранга
23 января 2025, 18:12 3875
Пощечина Трампа Европе. Чем ответит Китай?
Пощечина Трампа Европе. Чем ответит Китай? горячая тема
23 января 2025, 11:53 6490
Прошла любовь, увял и Тартус
Прошла любовь, увял и Тартус горячая тема; все еще актуально
23 января 2025, 09:31 6803
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться