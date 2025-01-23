Пашинян летит в США
23 января 2025, 22:36 1376
В начале февраля ожидается визит премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна в США.
«Премьер-министр примет участие в V ежегодном саммите по международной религиозной свободе в Вашингтоне, а также в «Национальном завтраке молитвы». На саммите премьер-министр РА выступит с речью», заявила пресс-секретарь премьер-министра Наели Багдасарян.
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