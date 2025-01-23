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Погиб азербайджанский военнослужащий. Выстрел из огнестрельного оружия

23 января 2025, 22:39 1524

В Кяльбаджарскую военную прокуратуру поступила информация о гибели в результате выстрела из огнестрельного оружия военнослужащего воинской части Министерства обороны Азербайджана Джамала Низами оглу Гусейнова.

Об этом сказал Trend старший помощник военного прокурора - руководитель пресс-службы Военной прокуратуры главный советник юстиции Фирад Алиев.

"На основании поступившей информации сотрудниками Кяльбаджарской военной прокуратуры и Управления криминалистики и информационных технологий Военной прокуратуры Азербайджанской Республики был проведен осмотр места происшествия, в качестве вещественных доказательств изъяты предметы, представляющие значимость для дела, а также выполнены другие необходимые действия.

По данному факту в Кяльбаджарской военной прокуратуре возбуждено уголовное дело, допрошены свидетели, назначены экспертизы, проведены другие следственные действия.

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