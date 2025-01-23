Суд заблокировал указ Трампа

Федеральный судья в Сиэттле приостановил действие указа президента США Дональда Трампа, призванного ограничить право на гражданство страны по праву рождения.

Указ, подписанный Трампом 20 января, в первый же день после вступления в должность, предлагает новую интерпретацию конституционного положения о том, что все дети, родившиеся на территории США, становятся гражданами страны автоматически. Его администрация считает, что эта норма не должна относиться к детям иностранцев, находящихся в стране незаконно либо даже законно, но на временной основе.

Критики этой новой политики указывают, что она идет вразрез как с самой конституционной поправкой, принятой в 1868 году, так и с историей ее толкования американскими судами на протяжении более 100 лет.