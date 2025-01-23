Спикер парламента Финляндии задался вопросом: как Армению сделать более сильной?

Лучший способ пресечь какую-либо агрессию против Армении — сделать Армению более сильной, например, посредством интеграции в более сильные европейские структуры в плане безопасности, торговли и экономики.

Об этом заявил спикер парламента Финляндии Юсси Халла-ахо, выступая на панельной дискуссии “Вместе во имя мира и демократии” с участием спикеров и вице-спикеров парламентов стран формата сотрудничества Северной Европы и Балтии.

"У Армении есть четкая воля и осознание необходимости выхода из российской зоны экономического влияния. Она должна будет сделать свою часть работы, а мы сделаем все возможное со своей стороны", - отметил политик.