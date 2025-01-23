Житель Баку прорвался в посольство США

Житель Баку, 44-летний К.Н., попытался проникнуть на территорию посольства США с целью встречи с бывшим послом США в Азербайджане Марком Либби.

Напомним, что М.Либби некоторое время назад подал в отставку в связи с состоянием здоровья.

Гражданин Азербайджана проник во двор посольства США. Прибывший наряд полиции потребовал у азербайджанца покинуть территорию дипломатического ведомства. Однако К.Н. не подчинился законным требованиям стражей порядка и был задержан.

Решением суда гражданин Азербайджана был подвергнут административному аресту сроком на 15 суток.

В своих показаниях К.Н. признался, что искал встречи с послом, чтобы покинуть Азербайджан и переехать в США.