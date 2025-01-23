Судью Ахмедова арестовали за взятку

Решением Гянджинского суда по тяжким преступлениям судья Барды Эльсун Ахмедов обвинен в получении взятки и осужден сроком на 5 лет лишения свободы.

Как сообщает haqqin.az, судья арестован в зале суда.

Уголовное дело в отношении судьи вело Управление по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре Азербайджана. Судью взяли с поличным. А позже Судебно-правовой совет лишил Э.Ахмедова мантии…