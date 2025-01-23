Новый директор ЦРУ объявил главных врагов США: Китай и Россия

Сенат США утвердил кандидатуру Джона Рэтклиффа на пост директора ЦРУ. Об этом сообщает Reuters.

В период первой каденции Трампа он занимал пост директора национальной разведки США.

Во время дебатов Дж.Рэтклифф пообещал не преследовать сотрудников службы за критику и оценку в прошлом политики Трампа.

По мнению нового директора ЦРУ, стратегическими противниками США являются Россия с Китаем. Кроме этого, он пообещал довести до конца расследование так называемого «гаванского синдрома» - покушения на жизнь сотрудников американских разведслужб.