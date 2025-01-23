Оперативный комментарий Гурбана Гурбанова после вылета из Лиги Европы: «В этом сезоне у нас не получилось»

«Благодарю болельщиков. Они поддерживали нас во всех матчах, верили в нас, - заявил наставник в эфире телеканал CВС Sport. - К сожалению, в этом сезоне у нас не получилось. Тяжело принять такой результат. Сегодня пропустили три гола после угловых. Это неприятные моменты футбола. Мы забили два мяча, имели еще голевые эпизоды, но пропустили три. Возможно, соперник в этом плане был более готов. Имею в виду стандартные положения.

Но наши футболисты очень старались. Очень хотели победить в последней домашней игре. Однако позитива не теряем, будем смотреть вперед. У нас осталась еще одна игра. Хотим в ней добыть хороший результат.

Повлиял ли уход Жуниньо? Повлиял. Уход любого игрока влияет».