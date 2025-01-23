Трамп продолжает военную помощь Украине

Указ президента США Дональда Трампа о 90-дневной паузе в предоставлении международной поддержки не затрагивает программы военной помощи Украине, сообщает украинская служба «Голоса Америки» со ссылкой на Пентагон.

«Помощь в сфере безопасности Украине не подпадает под ограничения недавнего указа об иностранной помощи, поскольку он распространяется только на программы развития, а не на военную поддержку», — цитирует издание разъяснение Минобороны США.

Контракты на производство оружия для Украины по программе USAI, выданные администрацией Джо Байдена, остаются в силе, комментирует «Голос Америки». Кроме того, указ Трампа не затрагивает оставшиеся и ранее запланированные поставки оружия со складов США в рамках программы PDA, о которой объявил Байден, пишет издание.