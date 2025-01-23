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Алиев на переговорах с Зеленским
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Алиев на переговорах с Зеленским

Путин срочно вернулся в Кремль+реакция Трампа

главное на этот час, обновлено и дополняется
Отдел информации
01:16 4492

Президент США Дональд Трамп заявил, что получает сигналы о готовности российского лидера Владимира Путина провести с ним личную встречу.

Об этом сообщает Reuters.

"Я думаю, Россия хочет заключить сделку. Может быть, они готовы к этому. По тому, что я слышу, Путин хотел бы встретиться со мной, и мы встретимся, как только сможем. Я готов встретиться немедленно", — сказал Трамп в четверг журналистам в Овальном кабинете.

* * *

Российский президент Владимир Путин ночью 24 января неожиданно приехал в Кремль. Об этом сообщает телеграм-канал "Путин в Телеграме".

По информации издания, Путин готовится к телефонным переговорам с президентом США Дональдом Трампом.

Отметим, что некоторое время назад Д.Трамп в своем видеообращении к участникам Давосского экономического форума изъявил желание срочно поговорить с Путиным по телефону.

Позже агентство Reuters распространило информацию, что Трамп хочет немедленно поговорить с Путиным. Согласно сообщению агентства, Трамп также сообщил журналистам, что Владимир Зеленский заявил ему о своей готовности заключить сделку для завершения украинского конфликта.

Российские СМИ распространили видео президентского кортежа, который держит путь в сторону Кремля.

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