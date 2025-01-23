Трамп рассекретил документы об убийстве братьев Кеннеди и Мартина Лютера Кинга
01:04 1290
Президент США Дональд Трамп в четверг подписал исполнительный указ о публикации секретных материалов об убийстве 35-го президента Соединенных Штатов Джона Кеннеди.
Документ также предусматривает обнародование ранее недоступных документов об убийстве брата убитого президента Роберта Кеннеди и лауреата Нобелевской премии мира Мартина Лютера Кинга.
"Это что-то крупное, правда? Много людей ждут этого так долго, годами, десятилетиями", - сказал Трамп при подписании указа.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!