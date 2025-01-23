USD 1.7000
EUR 1.7700
RUB 1.7128
Подписаться на уведомления
Алиев на переговорах с Зеленским
Новость дня
Алиев на переговорах с Зеленским

«Карабаху» даже победа над румынами не оставила бы шансов

Последнее место все ближе и ближе
Эльмир Алиев, отдел спорта
03:37 309

После матчей 7-го тура Лиги Европы чемпион Азербайджана «Карабах», проигравший дома румынскому ФКСБ (2:3), занимает 34-е место. С 3 очками команда Гурбана Гурбанова опережает лишь французскую «Ниццу» (2 очка) и киевское «Динамо» (1).

30 января «Карабах» сыграет в гостях с греческим «Олимпиакосом». Украинская команда примет латвийскую РФШ, которая сегодня сенсационно обыграла амстердамский «Аякс» - 1:0. «Ницца» же встретится дома с норвежским «Буде-Глимтом». Как вы уже поняли, сейчас весь вопрос в том, удастся ли «Карабаху» не опустится на последнее 36-е место.

За тур до финиша основной стадии 15 участников плей-офф уже известны. Это команды, занимающие места с 1-го по 15-е (смотрите турнирную таблицу ниже). При этом лишь итальянский «Лацио» гарантировал себе место в восьмерке. 

За оставшиеся девять путевок борьбу ведут 14 команд, расположившиеся на 16-29-х позициях. При этом у имеющих по 6 очков немецкого «Хоффенхайма» и особенно у «Маккаби» из Тель-Авива шансы чисто теоретические.

Если бы «Карабах» обыграл в четверг румынский ФКСБ, то у него тоже было бы 6 очков. Но с учетом ужасной разницы забитых и пропущенных мячей (в случае победы в один мяч она была бы «минус 9»), только чудо вывело бы агдамцев в плей-офф. Чудо - это одновременно очень крупная победа над «Олимпиакосом» в последнем туре, разгромные поражения турецкого «Фенербахче» (от датского «Мидтьюлланда) и венгерского «Ференцвароша» (от нидерландского АЗ), а также нужные исходы еще в четырех матчах.

Так что даже победа над румынами фактически не оставила бы «Карабаху» шансов на выход в 1/16 финала.

ВСЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 7-го ТУРА

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

«Карабаху» даже победа над румынами не оставила бы шансов
«Карабаху» даже победа над румынами не оставила бы шансов Последнее место все ближе и ближе
03:37 310
Москва и Ереван меняют атмосферу. Что происходит?
Москва и Ереван меняют атмосферу. Что происходит? главная тема
23 января 2025, 22:26 5712
«Глубинное государство» пошло на Трампа
«Глубинное государство» пошло на Трампа главная тема
23 января 2025, 17:36 6738
Трамп продолжает военную помощь Украине
Трамп продолжает военную помощь Украине
00:37 2495
В Баку уничтожена зеленая зона
В Баку уничтожена зеленая зона
23 января 2025, 18:00 5805
Оперативный комментарий Гурбана Гурбанова после вылета из Лиги Европы: «В этом сезоне у нас не получилось»
Оперативный комментарий Гурбана Гурбанова после вылета из Лиги Европы: «В этом сезоне у нас не получилось»
23 января 2025, 23:55 1677
Лига Европы: «Карабах» проиграл румынам и потерял все шансы
Лига Европы: «Карабах» проиграл румынам и потерял все шансы Три угловых - три гола; видео, обновлено 23:42
23 января 2025, 23:42 6312
Часть автомагистрали Армения-Грузия тоже может перейти под контроль Азербайджана
Часть автомагистрали Армения-Грузия тоже может перейти под контроль Азербайджана наш обзор
23 января 2025, 20:58 5682
Неправедный мулла-педофил в Нахчыване
Неправедный мулла-педофил в Нахчыване
23 января 2025, 21:18 5305
Кровопролитные бои курдов с протурецкой армией. Высокопоставленный представитель Сирийской национальной армии дал интервью haqqin.az
Кровопролитные бои курдов с протурецкой армией. Высокопоставленный представитель Сирийской национальной армии дал интервью haqqin.az
23 января 2025, 19:57 4718
США отбирают Панамский канал. Но не из-за Китая
США отбирают Панамский канал. Но не из-за Китая наша аналитика
23 января 2025, 13:59 6500

ЭТО ВАЖНО

«Карабаху» даже победа над румынами не оставила бы шансов
«Карабаху» даже победа над румынами не оставила бы шансов Последнее место все ближе и ближе
03:37 310
Москва и Ереван меняют атмосферу. Что происходит?
Москва и Ереван меняют атмосферу. Что происходит? главная тема
23 января 2025, 22:26 5712
«Глубинное государство» пошло на Трампа
«Глубинное государство» пошло на Трампа главная тема
23 января 2025, 17:36 6738
Трамп продолжает военную помощь Украине
Трамп продолжает военную помощь Украине
00:37 2495
В Баку уничтожена зеленая зона
В Баку уничтожена зеленая зона
23 января 2025, 18:00 5805
Оперативный комментарий Гурбана Гурбанова после вылета из Лиги Европы: «В этом сезоне у нас не получилось»
Оперативный комментарий Гурбана Гурбанова после вылета из Лиги Европы: «В этом сезоне у нас не получилось»
23 января 2025, 23:55 1677
Лига Европы: «Карабах» проиграл румынам и потерял все шансы
Лига Европы: «Карабах» проиграл румынам и потерял все шансы Три угловых - три гола; видео, обновлено 23:42
23 января 2025, 23:42 6312
Часть автомагистрали Армения-Грузия тоже может перейти под контроль Азербайджана
Часть автомагистрали Армения-Грузия тоже может перейти под контроль Азербайджана наш обзор
23 января 2025, 20:58 5682
Неправедный мулла-педофил в Нахчыване
Неправедный мулла-педофил в Нахчыване
23 января 2025, 21:18 5305
Кровопролитные бои курдов с протурецкой армией. Высокопоставленный представитель Сирийской национальной армии дал интервью haqqin.az
Кровопролитные бои курдов с протурецкой армией. Высокопоставленный представитель Сирийской национальной армии дал интервью haqqin.az
23 января 2025, 19:57 4718
США отбирают Панамский канал. Но не из-за Китая
США отбирают Панамский канал. Но не из-за Китая наша аналитика
23 января 2025, 13:59 6500
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться