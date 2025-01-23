«Карабаху» даже победа над румынами не оставила бы шансов

30 января «Карабах» сыграет в гостях с греческим «Олимпиакосом». Украинская команда примет латвийскую РФШ, которая сегодня сенсационно обыграла амстердамский «Аякс» - 1:0. «Ницца» же встретится дома с норвежским «Буде-Глимтом». Как вы уже поняли, сейчас весь вопрос в том, удастся ли «Карабаху» не опустится на последнее 36-е место.

За тур до финиша основной стадии 15 участников плей-офф уже известны. Это команды, занимающие места с 1-го по 15-е (смотрите турнирную таблицу ниже). При этом лишь итальянский «Лацио» гарантировал себе место в восьмерке.

За оставшиеся девять путевок борьбу ведут 14 команд, расположившиеся на 16-29-х позициях. При этом у имеющих по 6 очков немецкого «Хоффенхайма» и особенно у «Маккаби» из Тель-Авива шансы чисто теоретические.

Если бы «Карабах» обыграл в четверг румынский ФКСБ, то у него тоже было бы 6 очков. Но с учетом ужасной разницы забитых и пропущенных мячей (в случае победы в один мяч она была бы «минус 9»), только чудо вывело бы агдамцев в плей-офф. Чудо - это одновременно очень крупная победа над «Олимпиакосом» в последнем туре, разгромные поражения турецкого «Фенербахче» (от датского «Мидтьюлланда) и венгерского «Ференцвароша» (от нидерландского АЗ), а также нужные исходы еще в четырех матчах.

Так что даже победа над румынами фактически не оставила бы «Карабаху» шансов на выход в 1/16 финала.

ВСЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 7-го ТУРА