Четыре новых иностранных тренера в сборных Азербайджана
Федерация дзюдо Азербайджана (ACF) приняла решение о ряде изменений в тренерском штабе сборных Азербайджана различных возрастов. Несмотря на успешный 2024-й год, в Федерации не останавливаются на достигнутом и в преддверии старта нового олимпийского цикла решили усилить работу в национальных сборных всех возрастов, а также обеспечить более эффективный переход из юношеского и молодежного дзюдо в элитное.
Комментируя новые тренерские назначения, исполнительный вице-президент ACF Рашад Расуллу отметил, что эти изменения являются важным шагом на пути к формированию элитной команды, способной еще более успешно конкурировать на мировом уровне.
«Каждый из новых привлеченных иностранных специалистов представляет разные школы дзюдо, и таким образом расширяются наши возможности использования передового опыта. Это также создает благоприятные условия для развития местных тренеров. Мы уверены, что наш еще более усиленный тренерский штаб внесет ценный вклад в достижение целей, поставленных Федерацией», - заявил Рашад Расуллу.
Итак, главный тренер мужской сборной Ричард Траутманн, помимо своей основной работы, также назначен директором по перформансу. Он будет курировать организацию и координацию деятельности сборных всех возрастных групп.
Эльхан Мамедов назначен старшим тренером мужской сборной. До этого он работал главным тренером молодежной команды.
Также старшим тренером в мужской сборной будет Роберт Кравчик, который ранее работал главным и старшим тренером в сборных Польши, Австрии и Бельгии. Ученики Кравчика, тренирующего с 2013 года, неоднократно завоевывали медали Олимпийских игр, Европейских игр и чемпионатов Европы.
Должность главного тренера дзюдоистов молодежной сборной страны доверена Рустаму Алимли, который ранее был главным тренером юношеской сборной. Место Алимли в юношеской сборной занял Эмин Искендеров, который до этого был просто тренером команды.
Также тренером в молодежную и юношескую сборные привлечен японский специалист Котаро Сасаки, который будет следить за технической и тактической подготовкой дзюдоистов. Выпускник знаменитого университета Токаи в Японии с 2016 года работал тренером в ряде клубов Японии и Европы. Некоторое время он также был главным тренером юношеской сборной Польши и помощником тренера олимпийского состава и молодежной сборной. Подопечные Сасаки неоднократно занимали призовые места на чемпионатах мира среди взрослых и молодежи.
Сотрудничество с главным тренером женской сборной Рашадом Мамедовым прекращено по обоюдному согласию. Его место заняла француженка Амина Абделлатиф. Она имеет тренерский опыт с 2006 года. Работала тренером молодежной и юношеской сборных Франции, а в последние годы занимала должность заведующего кафедрой дзюдо в Национальном спортивном институте Франции. Ее ученики неоднократно становились призерами чемпионатов мира и Европы среди взрослых, молодежи и юношей.
Помогать Амине будет немец Саша Херкенрат-Вимар. Он назначен тренером женской национальной сборной. Специалист, занимающийся тренерской деятельностью с 2016 года, неоднократно становился призером международных соревнований, в том числе чемпионата Европы.