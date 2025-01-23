Четыре новых иностранных тренера в сборных Азербайджана

Федерация дзюдо Азербайджана (ACF) приняла решение о ряде изменений в тренерском штабе сборных Азербайджана различных возрастов. Несмотря на успешный 2024-й год, в Федерации не останавливаются на достигнутом и в преддверии старта нового олимпийского цикла решили усилить работу в национальных сборных всех возрастов, а также обеспечить более эффективный переход из юношеского и молодежного дзюдо в элитное. Комментируя новые тренерские назначения, исполнительный вице-президент ACF Рашад Расуллу отметил, что эти изменения являются важным шагом на пути к формированию элитной команды, способной еще более успешно конкурировать на мировом уровне. «Каждый из новых привлеченных иностранных специалистов представляет разные школы дзюдо, и таким образом расширяются наши возможности использования передового опыта. Это также создает благоприятные условия для развития местных тренеров. Мы уверены, что наш еще более усиленный тренерский штаб внесет ценный вклад в достижение целей, поставленных Федерацией», - заявил Рашад Расуллу.

Итак, главный тренер мужской сборной Ричард Траутманн, помимо своей основной работы, также назначен директором по перформансу. Он будет курировать организацию и координацию деятельности сборных всех возрастных групп. Эльхан Мамедов назначен старшим тренером мужской сборной. До этого он работал главным тренером молодежной команды. Также старшим тренером в мужской сборной будет Роберт Кравчик, который ранее работал главным и старшим тренером в сборных Польши, Австрии и Бельгии. Ученики Кравчика, тренирующего с 2013 года, неоднократно завоевывали медали Олимпийских игр, Европейских игр и чемпионатов Европы. Должность главного тренера дзюдоистов молодежной сборной страны доверена Рустаму Алимли, который ранее был главным тренером юношеской сборной. Место Алимли в юношеской сборной занял Эмин Искендеров, который до этого был просто тренером команды.