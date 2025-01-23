Что за cоглашение Азербайджан подписал с Израилем?

Агентство инноваций и цифрового развития (İRİA) и израильская корпорация Israel Aerospace Industries (IAI) подписали соглашение, предусматривающее расширение экономического, промышленного, научного и технологического сотрудничества в области инноваций. Соглашение, которое вступит в активную фазу деятельности в первой половине текущего года, включает создание Центра превосходства для изучения инноваций и передового опыта в нашей стране, проведение обучающих программ, развитие человеческого капитала и другие важные инициативы.

Подчеркивая значение данного соглашения, председатель İRİA Фарид Османов заявил, что Агентство стремится к углублению сотрудничества с израильской технологической компанией в сфере инноваций: «Мы нацелены на сотрудничество с академическими и технологическими организациями Израиля с целью привнести их передовой опыт в Азербайджан и содействовать таким образом обмену знаниями. Первоначальные инициативы будут включать развитие человеческого капитала и создание инновационных решений совместно с Azercosmos. Особое внимание будет уделено направлениям искусственного интеллекта, квантовых и энергетических технологий, а также технологиям устойчивого космоса».

Генеральный директор по технологиям корпорации Israel Aerospace Industries Эйтан Эшель отметил, что создание Центра превосходства свидетельствует о глубоком технологическом сотрудничестве между азербайджанской и израильской сторонами. По его словам, данное соглашение открывает реальные возможности для обеих стран вывести свой инновационный и технологический потенциал на новый уровень, а также подготовить сильный человеческий капитал в данной сфере.