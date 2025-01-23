USD 1.7000
EUR 1.7700
RUB 1.7128
Подписаться на уведомления
Путин срочно вернулся в Кремль+реакция Трампа
Новость дня
Путин срочно вернулся в Кремль+реакция Трампа

Что за cоглашение Азербайджан подписал с Израилем?

эксклюзив
Тамилла Алиева, собкор
10:02 1947

Агентство инноваций и цифрового развития (İRİA) и израильская корпорация Israel Aerospace Industries (IAI) подписали соглашение, предусматривающее расширение экономического, промышленного, научного и технологического сотрудничества в области инноваций. Соглашение, которое вступит в активную фазу деятельности в первой половине текущего года, включает создание Центра превосходства для изучения инноваций и передового опыта в нашей стране, проведение обучающих программ, развитие человеческого капитала и другие важные инициативы.

Подчеркивая значение данного соглашения, председатель İRİA Фарид Османов заявил, что Агентство стремится к углублению сотрудничества с израильской технологической компанией в сфере инноваций: «Мы нацелены на сотрудничество с академическими и технологическими организациями Израиля с целью привнести их передовой опыт в Азербайджан и содействовать таким образом обмену знаниями. Первоначальные инициативы будут включать развитие человеческого капитала и создание инновационных решений совместно с Azercosmos. Особое внимание будет уделено направлениям искусственного интеллекта, квантовых и энергетических технологий, а также технологиям устойчивого космоса».

Генеральный директор по технологиям корпорации Israel Aerospace Industries Эйтан Эшель отметил, что создание Центра превосходства свидетельствует о глубоком технологическом сотрудничестве между азербайджанской и израильской сторонами. По его словам, данное соглашение открывает реальные возможности для обеих стран вывести свой инновационный и технологический потенциал на новый уровень, а также подготовить сильный человеческий капитал в данной сфере.

В рамках сотрудничества планируется организация ряда совместных мероприятий, семинаров, форумов и учебных программ для обмена опытом.

Стоит отметить, что в ходе конференции COP29 при участии корпорации Israel Aerospace Industries по инициативе İRİA была проведена панельная сессия под названием «Цифровые зеленые горизонты: интеграция государственных и технологических решений для устойчивого будущего», что заложило основу для дальнейшего продолжительного сотрудничества между структурами.

McDonald’s Azərbaycan поддержал детей героев Карабаха
McDonald’s Azərbaycan поддержал детей героев Карабаха фото
10:40 223
Часть автомагистрали Армения-Грузия тоже может перейти под контроль Азербайджана
Часть автомагистрали Армения-Грузия тоже может перейти под контроль Азербайджана наш обзор; все еще актуально
23 января 2025, 20:58 8126
Украинским военным выдвинули ультиматум
Украинским военным выдвинули ультиматум
10:50 641
Кровопролитные бои курдов с протурецкой армией. Высокопоставленный представитель Сирийской национальной армии дал интервью haqqin.az
Кровопролитные бои курдов с протурецкой армией. Высокопоставленный представитель Сирийской национальной армии дал интервью haqqin.az все еще актуально
23 января 2025, 19:57 6088
Можно было бы договориться: Трамп раскритиковал Зеленского
Можно было бы договориться: Трамп раскритиковал Зеленского
10:36 718
Трамп хочет сделать Иран снова великим
Трамп хочет сделать Иран снова великим
10:07 1530
Путин срочно вернулся в Кремль+реакция Трампа
Путин срочно вернулся в Кремль+реакция Трампа главное на этот час, обновлено и дополняется
01:16 16331
Ты невиновен, пока сохраняешь лояльность команде
Ты невиновен, пока сохраняешь лояльность команде закон бумеранга; все еще актуально
23 января 2025, 18:12 5220
Четыре новых иностранных тренера в сборных Азербайджана
Четыре новых иностранных тренера в сборных Азербайджана
08:52 2287
«Самая крупная атака с начала года»: беспилотники налетели на Москву и города России
«Самая крупная атака с начала года»: беспилотники налетели на Москву и города России обновлено 08:45
08:45 9571
«Карабаху» даже победа над румынами не оставила бы шансов
«Карабаху» даже победа над румынами не оставила бы шансов Последнее место все ближе и ближе
03:37 3389

ЭТО ВАЖНО

McDonald’s Azərbaycan поддержал детей героев Карабаха
McDonald’s Azərbaycan поддержал детей героев Карабаха фото
10:40 223
Часть автомагистрали Армения-Грузия тоже может перейти под контроль Азербайджана
Часть автомагистрали Армения-Грузия тоже может перейти под контроль Азербайджана наш обзор; все еще актуально
23 января 2025, 20:58 8126
Украинским военным выдвинули ультиматум
Украинским военным выдвинули ультиматум
10:50 641
Кровопролитные бои курдов с протурецкой армией. Высокопоставленный представитель Сирийской национальной армии дал интервью haqqin.az
Кровопролитные бои курдов с протурецкой армией. Высокопоставленный представитель Сирийской национальной армии дал интервью haqqin.az все еще актуально
23 января 2025, 19:57 6088
Можно было бы договориться: Трамп раскритиковал Зеленского
Можно было бы договориться: Трамп раскритиковал Зеленского
10:36 718
Трамп хочет сделать Иран снова великим
Трамп хочет сделать Иран снова великим
10:07 1530
Путин срочно вернулся в Кремль+реакция Трампа
Путин срочно вернулся в Кремль+реакция Трампа главное на этот час, обновлено и дополняется
01:16 16331
Ты невиновен, пока сохраняешь лояльность команде
Ты невиновен, пока сохраняешь лояльность команде закон бумеранга; все еще актуально
23 января 2025, 18:12 5220
Четыре новых иностранных тренера в сборных Азербайджана
Четыре новых иностранных тренера в сборных Азербайджана
08:52 2287
«Самая крупная атака с начала года»: беспилотники налетели на Москву и города России
«Самая крупная атака с начала года»: беспилотники налетели на Москву и города России обновлено 08:45
08:45 9571
«Карабаху» даже победа над румынами не оставила бы шансов
«Карабаху» даже победа над румынами не оставила бы шансов Последнее место все ближе и ближе
03:37 3389
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться