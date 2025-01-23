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Путин срочно вернулся в Кремль+реакция Трампа
Новость дня
Путин срочно вернулся в Кремль+реакция Трампа

Трамп хочет сделать Иран снова великим

10:07 1533

Иран осуществляет «вредоносные действия» на Ближнем Востоке, и США предпримут все необходимые меры, чтобы остановить это, заявил президент США Дональд Трамп.

«Я хочу, чтобы у иранцев была великая страна, у них огромный потенциал, это невероятный народ. Единственное, чего я хочу, чтобы они не обладали ядерным оружием», – подчеркнул Трамп.

Он также заявил, что тщательно подготовленная сделка может гарантировать, что Иран не сможет разрабатывать ядерное оружие. Для этого, по его словам, потребуется многоступенчатая система проверки, возможно, включающая «десятикратную проверку».

Глава Белого дома отметил, что обладание Ираном ядерным оружием может спровоцировать гонку вооружений, когда и другие страны начнут стремиться к созданию ядерного потенциала, что станет «катастрофой».

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