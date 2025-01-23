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Агенты Кадырова отмазывают чеченцев от преступлений

10:22 768

В России действует разветвленная сеть представителей Рамзана Кадырова, которые помогают чеченцам избежать уголовной ответственности за различные преступления. Об этом пишет международное разведывательное сообщество InformNapalm со ссылкой на результаты анализа почтовых переписок так называемого «Представительства председателя Чеченской Республики в Уральском федеральном округе РФ».

Согласно данным, полученным активистами группы «Кибер Сопротивление», кадыровцы, чтобы «заминать» уголовные дела, используют внесудебные механизмы. При этом они получают поддержку на высоком уровне от Москвы, для которой, как утверждают расследователи, главное — это сохранить страх перед боевиками главы Чечни среди остального населения. В то же время в отношении представителей других национальностей в России действует иная политика, пропитанная бытовой ксенофобией.

«Представительство председателя Чеченской Республики в Уральском федеральном округе» расположено в Тюмени. Его возглавляет Турпал Ахмедович Ильясов, назначенный указом Рамзана Кадырова. В зону ответственности представительства входят четыре области и два автономных округа, а штат сотрудников насчитывает 34 человека, включая заместителей, советников и помощников. В числе прочего офис Ильясова активно занимается выдачей удостоверений, предоставляющих владельцам значительные преимущества в российских административных и юридических системах. Такие «корочки» дают их обладателям возможность обходить некоторые законы и избегать ответственности за нарушения.

Ильясов лично принимал участие в защите чеченцев, обвиняемых в тяжких преступлениях. Например, в октябре 2022 года он обращался в суд с ходатайством о взятии на поруки Хамзата Амаева — сотрудника исправительной колонии № 2 Управления ФСИН РФ по Курганской области, которому предъявили обвинения по статьям 132 («Насильственные действия сексуального характера») и 286 («Превышение должностных полномочий») УК РФ. Действия, вменяемые Амаеву, включали «мужеложство с применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшему с использованием беспомощного состояния потерпевшего».

В марте 2023 года Ильясов потребовал переквалификации статей обвинения Амаева на менее тяжкие, которые позволили бы избежать реального срока или выйти на свободу досрочно.

Подобные усилия предпринимались и в отношении других обвиняемых. В частности, Ильясов вмешивался в дело Тимура Селимханова, обвиненного в нанесении телесных повреждений средней тяжести. Он также пытался «вытащить» Иселбека Мамадякипова и Саида Баязитова, которые в марте 2024 года заставили в прямом смысле слова сесть на бутылку россиянина 2002 года рождения.

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