Можно было бы договориться: Трамп раскритиковал Зеленского

Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что «он (Зеленский) не должен был допустить этой войны».

«Он (Зеленский) борется с гораздо большим субъектом, гораздо большим, гораздо более мощным. Он не должен был этого делать, потому что мы могли бы заключить сделку», - утверждает Трамп.

«Две вещи произошли: они (украинцы) были смелыми, но мы дали им миллиарды долларов. Соединенные Штаты дали на двести миллиардов долларов больше, чем Европа… Россия имеет 30-тысячную армию танков. У Зеленского не было практически ни одного (танка). Потом мы начали вливать оборудование, вливать, вливать, вливать, вливать. У них была смелость использовать оборудование. Но в конце концов эту войну надо урегулировать», – заявил Дональд Трамп.

Трамп подтвердил планы встретиться с российским лидером Владимиром Путиным для завершения войны России против Украины. Накануне президент США потребовал от России «заключить сделку» для завершения войны в Украине, пообещав в противном случае ужесточение санкций и тарифов против Москвы. Он также сказал, что будет добиваться снижения цен на нефть для прекращения войны.