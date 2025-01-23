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Путин срочно вернулся в Кремль+реакция Трампа
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Путин срочно вернулся в Кремль+реакция Трампа

Украинским военным выдвинули ультиматум

10:50 656

Командование российской группировки войск выдвинуло 110-й бригаде ВСУ, находящейся в поселке городского типа Великая Новоселка в Донецкой области, ультиматум о сдаче в плен.

Об этом утверждает советник главы сепаратистов Донбасса Игорь Кимаковский.

По его словам, подразделения российской группировки «Восток» продолжают наступление возле Великой Новоселки.

«В районе Великой Новоселки сплошной обороны противника уже не существует несколько дней. Идет только очаговое сопротивление, в основном на севере населенного пункта», — рассказал он.

По его словам, 110-й бригаде ВСУ выдвинут ультиматум о сдаче, но им поставлена задача даже после этого продолжать удерживать позиции.

Накануне Минобороны России в ежедневной сводке сообщило о взятии российскими военными поселка Соленое в Покровском районе Донецкой области Украины.

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