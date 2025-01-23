Украинским военным выдвинули ультиматум

Об этом утверждает советник главы сепаратистов Донбасса Игорь Кимаковский.

Командование российской группировки войск выдвинуло 110-й бригаде ВСУ, находящейся в поселке городского типа Великая Новоселка в Донецкой области, ультиматум о сдаче в плен.

По его словам, подразделения российской группировки «Восток» продолжают наступление возле Великой Новоселки.

«В районе Великой Новоселки сплошной обороны противника уже не существует несколько дней. Идет только очаговое сопротивление, в основном на севере населенного пункта», — рассказал он.

По его словам, 110-й бригаде ВСУ выдвинут ультиматум о сдаче, но им поставлена задача даже после этого продолжать удерживать позиции.

Накануне Минобороны России в ежедневной сводке сообщило о взятии российскими военными поселка Соленое в Покровском районе Донецкой области Украины.