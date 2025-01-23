Трамп скрутит хуситов в бараний рог

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп запустил процесс повторного признания йеменских хуситов «иностранной террористической организацией». Хуситы, видимо, с определенного момента сочли себя неуязвимыми, на все предостережения отвечая в стиле хулиганистых подростков: «А что вы нам сделаете?», надеясь, что и дальше с ними будут договариваться, а они наглеть и дальше. Трамп решительно положил этому конец, инициировав процедуру признания движения Ансаралла террористической организаций со всеми вытекающими отсюда последствиями. И, что самое важное, предписав Агентству США по международному развитию, знаменитому USAID, прекратить свои отношения с организациями, которые осуществляли платежи группе и помогали ей осуществлять финансовые транзакции.

«При президенте Трампе политика Соединенных Штатов заключается в том, чтобы ликвидировать возможности хуситов проводить свои операции, лишить их ресурсов и тем самым прекратить их нападения на американский персонал и гражданских лиц, партнеров США и морские суда в Красном море», - заявили по этому поводу в Белом доме. Остается только добавить – давно пора. Поскольку если в начале своей деятельности хуситов вполне можно было отнести к локальным национально-освободительным движениям, этаким «фронтом освобождения от», то теперь они окончательно трансформировались в террористическую организацию, бросившую вызов мировому сообществу. И эта угроза не «Аль-Каида» и не ИГИЛ, конечно, но все же достаточно неприятная, требовала адекватного ответа. И получила бы его, если бы не бесконечные игры администрации Байдена. Напомню, что Дональд Трамп уже вносил хуситов в список «иностранных террористических организаций» и «особо опасных глобальных террористов». Но когда в Белый дом пришел Байден, маятник резко качнулся назад.

Санкции против хуситов были отменены под предлогом того, что они ведут к «тяжелой гуманитарной ситуации в Йемене». И, как теперь говорят, это было сделано по просьбе Саудовской Аравии. Хотя главное, как думается, было не в этом, а в стремлении американских демократов нивелировать любые внешнеполитические достижения Трампа на Ближнем Востоке. И время для борьбы с хуситами было упущено. И вот что интересно – гуманитарная ситуация в Йемене за это время лучше не стала, а скорее наоборот. Поскольку фирменным почерком современных террористических организаций от ХАМАС до хуситов является то, что им глубоко наплевать на нужды рядовых граждан. Согласно их взглядам, они, палестинцы, йеменцы, только топливо в костер «борьбы с сионизмом и империализмом». В этом их долг и предназначение, а вот у террористических группировок никаких долгов перед населением нет. И это необходимо четко понимать политикам, а не топить в «розовой воде» рассуждений о гуманитарных кризисах вопросы борьбы с ними. Проблемы йеменского населения лидеров хуситов не волнуют и бомбардировки им не грозят. Их лидер аль-Хуси с 2015 года не показывается на людях, отсиживаясь в горах провинции Саада, которые контролирует его клан. Он даже на церемонию приведения к присяге нового иранского президента Масуда Пезешкиана не поехал, помня о печальной судьбе Исмаила Хании. Телефоном и пейджером не пользуется – всю информацию о ситуации ему предоставляют два-три человека из самых доверенных лиц.