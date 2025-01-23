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В планах BP – новая платформа на «Шахдениз»

11:05 1340

Компания BP-Azerbaijan построит платформу на месторождении «Шахдениз». Об этом сообщила журналистам глава департамента по коммуникациям BP Azerbaijan-Georgia-Turkey Тамам Баятлы.

«Это будет совершенно новая платформа, она будет компрессорная и предназначена для улавливания газа низкого давления с некоторых пластов месторождения «Шахдениз» и доставки его на Сангачальский терминал», - сказала Баятлы.

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