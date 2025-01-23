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Британия может вернуть смертную казнь

11:13 872

Депутат Палаты общин (нижней палаты) британского парламента от правопопулистской партии Reform UK Руперт Лоу предложил рассмотреть возможность возвращения смертной казни в стране после резонансного убийства трех девочек в Саутпорте, которое спровоцировало массовые антимигрантские протесты.

«На мой взгляд, настало время для национальной дискуссии о применении смертной казни в исключительных случаях. Это исключительный случай», - написал парламентарий в X. Великобритания отменила смертную казнь в 1998 году после вступления в силу закона о правах человека. Последний раз подобное наказание применялось в стране в 1964 году в отношении Гвина Эванса и Питера Аллена, осужденных за убийство и ограбление.

Королевский суд Ливерпуля 23 января приговорил 17-летнего подростка руандийского происхождения Акселя Рудакубану к пожизненному заключению с минимальным сроком в 52 года за убийство трех девочек в Саутпорте на севере Англии. Эта форма приговора подразумевает, что Рудакубана сможет подать прошение об освобождении через 52 года. Судья Джулиан Гус отметил, что не имел возможности приговорить убийцу к гарантированному пожизненному тюремному заключению без указания минимального срока в связи с тем, что на момент преступления Рудакубане было 17 лет.

Депутат Палаты общин от правящей Лейбористской партии Патрик Херли заявил, что обратился к генеральному прокурору Англии и Уэльса Ричарду Хермеру с просьбой пересмотреть приговор Рудакубане, лишив его возможности выйти на свободу когда-либо. «Общество не заслуживает чего-то меньшего», - написал он. В офисе Хермера подтвердили получение этого обращения, заверив, что ответ на него будет дан в положенные 28 дней. Если в ведомстве сочтут приговор мягким, то дело будет отправлено в Апелляционный суд Англии и Уэльса.

29 июля 2024 года в Саутпорте Рудакубана совершил нападение с ножом во время детского танцевального мастер-класса, жертвами которого стали три девочки. В результате атаки увечья получили еще восемь детей и двое совершеннолетних.

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