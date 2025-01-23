В Баку закрывают частную клинику

Согласно сообщению Минздрава, 22-23 января сотрудники центра проводили плановую проверку в указанной клинике в Баку. В ходе проверки было установлено, что документы медицинского учета оформляются не по формам и правилам, утвержденным Минздравом. Документы, подтверждающие соответствие используемого в учреждении медицинского оборудования нормативно-техническим требованиям, были представлены на проверку в неполном объеме. В холодильниках, где должны храниться лекарства, не было термометра, также не ведется «температурный регистрационный лист». Также клиника не представила на проверку «Радиолого-гигиенический паспортный документ», использующего источники ионизирующего излучения. В стоматологическом кабинете были выявлены факты несоблюдения санитарно-эпидемиологических правил при ряде процедур, говорится в сообщении Минздрава.

Специалисты Аналитического экспертного центра Министерства здравоохранения в ходе плановой проверки столкнулись с сопротивлением и неэтичным поведением со стороны руководства частной клиники Laser Beauty Estetik.

Также сообщается, что более 30 сотрудников клиники занимались практической частной медицинской деятельностью без прохождения сертификации. Само медучреждение же предоставляло ряд медицинских услуг, которые не указаны в лицензии.

В ведомстве подчеркнули, что во время проверки главный врач Рена Солтанова и руководитель клиники Егана Джафарова продемонстрировали неэтичное поведение по отношению к специалистам, в частности, кричали, бросали телефон им в лицо и угрожали увольнением, пожаловавшись вышестоящим инстанциям. Они также отказались подписывать акт и протокол об административном правонарушении, составленные по результатам проверки.

В связи с произошедшим составлен протокол по соответствующим статьям Кодекса об административных проступках. На основании действующего законодательства принимаются необходимые меры по приостановлению деятельности клиники.