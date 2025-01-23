В Баку закрывают частную клинику
Специалисты Аналитического экспертного центра Министерства здравоохранения в ходе плановой проверки столкнулись с сопротивлением и неэтичным поведением со стороны руководства частной клиники Laser Beauty Estetik.
Согласно сообщению Минздрава, 22-23 января сотрудники центра проводили плановую проверку в указанной клинике в Баку. В ходе проверки было установлено, что документы медицинского учета оформляются не по формам и правилам, утвержденным Минздравом. Документы, подтверждающие соответствие используемого в учреждении медицинского оборудования нормативно-техническим требованиям, были представлены на проверку в неполном объеме. В холодильниках, где должны храниться лекарства, не было термометра, также не ведется «температурный регистрационный лист». Также клиника не представила на проверку «Радиолого-гигиенический паспортный документ», использующего источники ионизирующего излучения. В стоматологическом кабинете были выявлены факты несоблюдения санитарно-эпидемиологических правил при ряде процедур, говорится в сообщении Минздрава.
Также сообщается, что более 30 сотрудников клиники занимались практической частной медицинской деятельностью без прохождения сертификации. Само медучреждение же предоставляло ряд медицинских услуг, которые не указаны в лицензии.
В ведомстве подчеркнули, что во время проверки главный врач Рена Солтанова и руководитель клиники Егана Джафарова продемонстрировали неэтичное поведение по отношению к специалистам, в частности, кричали, бросали телефон им в лицо и угрожали увольнением, пожаловавшись вышестоящим инстанциям. Они также отказались подписывать акт и протокол об административном правонарушении, составленные по результатам проверки.
В связи с произошедшим составлен протокол по соответствующим статьям Кодекса об административных проступках. На основании действующего законодательства принимаются необходимые меры по приостановлению деятельности клиники.