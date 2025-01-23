Черные ящики самолета AZAL расшифрованы
Обломки лайнера Azerbaijan Airlines (AZAL), который потерпел крушение вблизи аэропорта Актау, находятся в Казахстане и обследованы международными экспертами. Об этом сообщил на пресс-конференции заместитель премьер-министра Казахстана Канат Бозумбаев, который возглавляет правительственную комиссию, созданную после происшествия.
«Обломки самолета находятся в ангаре в Актау, они тоже обследованы соответствующими международными экспертами. Они заключение свое дадут. И тоже находятся, в принципе, в ведении следственной группы», - сказал Бозумбаев.
*** 12:01
Министерство транспорта Казахстана может опубликовать предварительные результаты расследования крушения самолета азербайджанской AZAL близ Актау на следующей неделе, сообщил заместитель премьер-министра республики Канат Бозумбаев. Черные ящики полностью расшифрованы в Бразилии и возвращены в Казахстан, подчеркнул он.
«Мы надеемся, что на следующей неделе предварительная часть расследования будет опубликована министерством транспорта, в течение 30 дней со дня авиапроисшествия ИКАО рекомендует. Думаю, что в связи с тем, что это международная комиссия, должны уложиться (в срок). Есть сложности, но мы должны уложиться», - сказал Бозумбаев на брифинге в пятницу.
Он подчеркнул, что речь идет о расследовании авиавластями самого авиационного происшествия.
«Вы знаете, что комиссия работает, порядка 17-18 человек с участием экспертов из России, Азербайджана, ИКАО, Бразилии и так далее. Сейчас они сосредоточились над работой по тем материалам, которые в Бразилии расшифровали из черных ящиков. Теперь параметры, режимы полета и аудиопереговоры с землей, между собой экипажа накладываются, и будут сделаны определенные выводы», - уточнил вице-премьер.
Говоря об уголовном деле, Бозумбаев добавил, что Генеральная прокуратура страны ведет расследование, проводятся баллистическая и взрывотехническая экспертизы.
«Это немножко другая сфера, мы, гражданские власти, туда не вторгаемся, они в свое время тоже должны (представить свои выводы). То же самое и в России происходит, и в Азербайджане, и наши силовики, которые проводят уголовное расследование, - они в плотном контакте с прокуратурой Российской Федерации и Азербайджана, также наши летные власти с обоими странами в плотном контакте консультируются», - подчеркнул вице-премьер.
Ранее опубликованные в сети материалы расшифровки переговоров пилотов отличаются от материалов черных ящиков потерпевшего крушение самолета AZAL, отметил Бозумбаев. «Есть большое отличие от содержимого черных ящиков. Ждите официальных источников», - сказал он.
По его словам, никакие данные утеряны не были, их копии передали России и Азербайджану.