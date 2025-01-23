Черные ящики самолета AZAL расшифрованы

«Обломки самолета находятся в ангаре в Актау, они тоже обследованы соответствующими международными экспертами. Они заключение свое дадут. И тоже находятся, в принципе, в ведении следственной группы», - сказал Бозумбаев.

Обломки лайнера Azerbaijan Airlines (AZAL), который потерпел крушение вблизи аэропорта Актау, находятся в Казахстане и обследованы международными экспертами. Об этом сообщил на пресс-конференции заместитель премьер-министра Казахстана Канат Бозумбаев, который возглавляет правительственную комиссию, созданную после происшествия.

Министерство транспорта Казахстана может опубликовать предварительные результаты расследования крушения самолета азербайджанской AZAL близ Актау на следующей неделе, сообщил заместитель премьер-министра республики Канат Бозумбаев. Черные ящики полностью расшифрованы в Бразилии и возвращены в Казахстан, подчеркнул он.

«Мы надеемся, что на следующей неделе предварительная часть расследования будет опубликована министерством транспорта, в течение 30 дней со дня авиапроисшествия ИКАО рекомендует. Думаю, что в связи с тем, что это международная комиссия, должны уложиться (в срок). Есть сложности, но мы должны уложиться», - сказал Бозумбаев на брифинге в пятницу.

Он подчеркнул, что речь идет о расследовании авиавластями самого авиационного происшествия.

«Вы знаете, что комиссия работает, порядка 17-18 человек с участием экспертов из России, Азербайджана, ИКАО, Бразилии и так далее. Сейчас они сосредоточились над работой по тем материалам, которые в Бразилии расшифровали из черных ящиков. Теперь параметры, режимы полета и аудиопереговоры с землей, между собой экипажа накладываются, и будут сделаны определенные выводы», - уточнил вице-премьер.

Говоря об уголовном деле, Бозумбаев добавил, что Генеральная прокуратура страны ведет расследование, проводятся баллистическая и взрывотехническая экспертизы.

«Это немножко другая сфера, мы, гражданские власти, туда не вторгаемся, они в свое время тоже должны (представить свои выводы). То же самое и в России происходит, и в Азербайджане, и наши силовики, которые проводят уголовное расследование, - они в плотном контакте с прокуратурой Российской Федерации и Азербайджана, также наши летные власти с обоими странами в плотном контакте консультируются», - подчеркнул вице-премьер.

Ранее опубликованные в сети материалы расшифровки переговоров пилотов отличаются от материалов черных ящиков потерпевшего крушение самолета AZAL, отметил Бозумбаев. «Есть большое отличие от содержимого черных ящиков. Ждите официальных источников», - сказал он.

По его словам, никакие данные утеряны не были, их копии передали России и Азербайджану.