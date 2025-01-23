USD 1.7000
EUR 1.7766
RUB 1.7015
Подписаться на уведомления
Путин срочно вернулся в Кремль+реакция Трампа
Новость дня
Путин срочно вернулся в Кремль+реакция Трампа

Черные ящики самолета AZAL расшифрованы

обновлено 12:26
12:26 4057

Обломки лайнера Azerbaijan Airlines (AZAL), который потерпел крушение вблизи аэропорта Актау, находятся в Казахстане и обследованы международными экспертами. Об этом сообщил на пресс-конференции заместитель премьер-министра Казахстана Канат Бозумбаев, который возглавляет правительственную комиссию, созданную после происшествия.

«Обломки самолета находятся в ангаре в Актау, они тоже обследованы соответствующими международными экспертами. Они заключение свое дадут. И тоже находятся, в принципе, в ведении следственной группы», - сказал Бозумбаев.

*** 12:01

Министерство транспорта Казахстана может опубликовать предварительные результаты расследования крушения самолета азербайджанской AZAL близ Актау на следующей неделе, сообщил заместитель премьер-министра республики Канат Бозумбаев. Черные ящики полностью расшифрованы в Бразилии и возвращены в Казахстан, подчеркнул он.

«Мы надеемся, что на следующей неделе предварительная часть расследования будет опубликована министерством транспорта, в течение 30 дней со дня авиапроисшествия ИКАО рекомендует. Думаю, что в связи с тем, что это международная комиссия, должны уложиться (в срок). Есть сложности, но мы должны уложиться», - сказал Бозумбаев на брифинге в пятницу.

Он подчеркнул, что речь идет о расследовании авиавластями самого авиационного происшествия.

«Вы знаете, что комиссия работает, порядка 17-18 человек с участием экспертов из России, Азербайджана, ИКАО, Бразилии и так далее. Сейчас они сосредоточились над работой по тем материалам, которые в Бразилии расшифровали из черных ящиков. Теперь параметры, режимы полета и аудиопереговоры с землей, между собой экипажа накладываются, и будут сделаны определенные выводы», - уточнил вице-премьер.

Говоря об уголовном деле, Бозумбаев добавил, что Генеральная прокуратура страны ведет расследование, проводятся баллистическая и взрывотехническая экспертизы.

«Это немножко другая сфера, мы, гражданские власти, туда не вторгаемся, они в свое время тоже должны (представить свои выводы). То же самое и в России происходит, и в Азербайджане, и наши силовики, которые проводят уголовное расследование, - они в плотном контакте с прокуратурой Российской Федерации и Азербайджана, также наши летные власти с обоими странами в плотном контакте консультируются», - подчеркнул вице-премьер.

Ранее опубликованные в сети материалы расшифровки переговоров пилотов отличаются от материалов черных ящиков потерпевшего крушение самолета AZAL, отметил Бозумбаев. «Есть большое отличие от содержимого черных ящиков. Ждите официальных источников», - сказал он.

По его словам, никакие данные утеряны не были, их копии передали России и Азербайджану. 

Трампа хотят выдвинуть на третий срок
Трампа хотят выдвинуть на третий срок
12:47 856
Новый госсекретарь США уже успел обсудить Азербайджан
Новый госсекретарь США уже успел обсудить Азербайджан
13:25 448
Украина начала обсуждать размещение иностранных военных на своей территории
Украина начала обсуждать размещение иностранных военных на своей территории
13:08 489
Азербайджанский ученый назначен на высокую должность в ВОЗ
Азербайджанский ученый назначен на высокую должность в ВОЗ
12:46 1126
О состоянии здоровья раненых при крушении самолета AZAL
О состоянии здоровья раненых при крушении самолета AZAL Совместное заявление Минздрава и TƏBİB
12:34 817
Трамп скрутит хуситов в бараний рог
Трамп скрутит хуситов в бараний рог горячая тема
10:52 2207
Москва и Ереван меняют атмосферу. Что происходит?
Москва и Ереван меняют атмосферу. Что происходит? главная тема; все еще актуально
23 января 2025, 22:26 10974
Черные ящики самолета AZAL расшифрованы
Черные ящики самолета AZAL расшифрованы обновлено 12:26
12:26 4058
В Баку закрывают частную клинику
В Баку закрывают частную клинику официальное заявление
11:31 3422
McDonald’s Azərbaycan поддержал детей героев Карабаха
McDonald’s Azərbaycan поддержал детей героев Карабаха фото
10:40 718
Часть автомагистрали Армения-Грузия тоже может перейти под контроль Азербайджана
Часть автомагистрали Армения-Грузия тоже может перейти под контроль Азербайджана наш обзор; все еще актуально
23 января 2025, 20:58 8873

ЭТО ВАЖНО

Трампа хотят выдвинуть на третий срок
Трампа хотят выдвинуть на третий срок
12:47 856
Новый госсекретарь США уже успел обсудить Азербайджан
Новый госсекретарь США уже успел обсудить Азербайджан
13:25 448
Украина начала обсуждать размещение иностранных военных на своей территории
Украина начала обсуждать размещение иностранных военных на своей территории
13:08 489
Азербайджанский ученый назначен на высокую должность в ВОЗ
Азербайджанский ученый назначен на высокую должность в ВОЗ
12:46 1126
О состоянии здоровья раненых при крушении самолета AZAL
О состоянии здоровья раненых при крушении самолета AZAL Совместное заявление Минздрава и TƏBİB
12:34 817
Трамп скрутит хуситов в бараний рог
Трамп скрутит хуситов в бараний рог горячая тема
10:52 2207
Москва и Ереван меняют атмосферу. Что происходит?
Москва и Ереван меняют атмосферу. Что происходит? главная тема; все еще актуально
23 января 2025, 22:26 10974
Черные ящики самолета AZAL расшифрованы
Черные ящики самолета AZAL расшифрованы обновлено 12:26
12:26 4058
В Баку закрывают частную клинику
В Баку закрывают частную клинику официальное заявление
11:31 3422
McDonald’s Azərbaycan поддержал детей героев Карабаха
McDonald’s Azərbaycan поддержал детей героев Карабаха фото
10:40 718
Часть автомагистрали Армения-Грузия тоже может перейти под контроль Азербайджана
Часть автомагистрали Армения-Грузия тоже может перейти под контроль Азербайджана наш обзор; все еще актуально
23 января 2025, 20:58 8873
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться