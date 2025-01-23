Работа на Shah Deniz Alpha восстановлена
Добыча газа на платформе Shah Deniz Alpha и экспортные операции с месторождения Шахдениз вернулись до прежнего уровня.
Об этом журналистам сообщила глава департамента по коммуникациям BP Azerbaijan-Georgia-Turkey Тамам Баятлы.
«Все операции по добыче и экспорту газа на платформе Shah Deniz Alpha осуществляются в штатном режиме. Объемы вернулись к показателям, зафиксированным до возникновения технической неисправности на подводном конденсатопроводе, который транспортирует конденсат на Сангачальский терминал», - отметила Баятлы.