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Работа на Shah Deniz Alpha восстановлена

заявили в BP
11:53 665

Добыча газа на платформе Shah Deniz Alpha и экспортные операции с месторождения Шахдениз вернулись до прежнего уровня.

Об этом журналистам сообщила глава департамента по коммуникациям BP Azerbaijan-Georgia-Turkey Тамам Баятлы.

«Все операции по добыче и экспорту газа на платформе Shah Deniz Alpha осуществляются в штатном режиме. Объемы вернулись к показателям, зафиксированным до возникновения технической неисправности на подводном конденсатопроводе, который транспортирует конденсат на Сангачальский терминал», - отметила Баятлы.

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