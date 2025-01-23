Армяне не откладывают вступление в ЕС в долгий ящик

Парламент Армении в ходе следующей сессии 11-14 февраля рассмотрит законопроект о начале процесса вступления в ЕС. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь спикера парламента Мовсес Арутюнян.

«Законопроект о начале процесса вступления Республики Армении в Евросоюз, по всей вероятности, будет включен в повестку парламента во время сессии 11-14 февраля», - сказал он.

Ожидается, что сегодня профильная комиссия парламента рассмотрит законопроект и включит его в основную повестку законодательного органа.

9 января правительство Армении одобрило проект решения о начале процесса вступления в ЕС, теперь его обсудит парламент. Премьер-министр республики Никол Пашинян отмечал, что это не будет означать автоматического присоединения Еревана к сообществу, поскольку данный вопрос требует вынесения на референдум.