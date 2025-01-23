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Путин срочно вернулся в Кремль+реакция Трампа
Новость дня
Путин срочно вернулся в Кремль+реакция Трампа

У Трампа отказались участвовать в восстановлении Украины

12:23 1073

Администрация президента США Дональда Трампа не заинтересована в том, чтобы участвовать в восстановлении Украины после завершения войны.

Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на западного дипломата.

По его словам, новая американская администрация дала понять, что не собирается напрямую участвовать в такой инициативе, полагая, что этим займется частный сектор.

21 января президент США не исключил возможности полного прекращения поставок американского оружия Киеву, а также заявил о готовности встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным «в любое время». В то же время он допустил ужесточение санкций против России, если она не согласится на сделку по Украине.

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