О состоянии здоровья раненых при крушении самолета AZAL

Министерство здравоохранения и Объединение по управлению территориальными медицинскими подразделениями (TƏBİB) Азербайджанской Республики распространили совместное сообщение о состоянии здоровья граждан, раненных в результате крушения вблизи казахстанского города Актау пассажирского самолета Embraer 190 авиакомпании Azərbaycan Hava Yolları.

«С момента крушения вблизи казахстанского города Актау пассажирского самолета Embraer 190 авиакомпании Azərbaycan Hava Yolları, выполнявшего 25 декабря прошлого года рейс по маршруту Баку-Грозный, прошел месяц.

Соответствующим Распоряжением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева создана Государственная комиссия по расследованию причин авиакатастрофы. Согласно Распоряжению, государственным учреждениям, в том числе Министерству здравоохранения и Объединению по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), даны поручения для принятия соответствующих мер.

Во исполнение соответствующих поручений, вытекающих из Распоряжения, было обеспечено возвращение в страну наших граждан, раненных в результате авиакатастрофы, и созданы необходимые условия для их лечения.

Из 17 человек, госпитализированных в «Ени клинику», четыре были размещены непосредственно в реанимационное отделение интенсивной терапии медицинского учреждения, а 13 — в стационарное отделение.

У эвакуированных пациентов диагностированы травмы различных частей тела (переломы, ушибы, черепно-мозговая травма, тупая травма грудной клетки), двусторонний пневмогемоторакс, дыхательная недостаточность.

Каждый из них был осмотрен квалифицированными врачами-специалистами (ортопедом-травматологом, нейрохирургом, реаниматологом, торакальным хирургом, общим хирургом, инфекционистом), а также прошел необходимые инструментально-диагностические исследования.

В общей сложности 12 из 17 эвакуированных раненых уже выписаны домой для амбулаторного лечения. Соответствующие участковые врачи по месту жительства контролируют процесс их полного восстановления.

Троим лицам, получившим ранения в результате аварии, проведена операция.

В настоящее время стационарное лечение проходят четыре пациента (один мужчина и три женщины). Состояние одного человека, продолжающего лечение в реанимационном отделении, оценивается как стабильно тяжелое, а остальных 3-х человек, продолжающих лечение в стационаре, - как удовлетворительное», - сказано в сообщении.