USD 1.7000
EUR 1.7766
RUB 1.7015
Подписаться на уведомления
Путин срочно вернулся в Кремль+реакция Трампа
Новость дня
Путин срочно вернулся в Кремль+реакция Трампа

О состоянии здоровья раненых при крушении самолета AZAL

Совместное заявление Минздрава и TƏBİB
12:34 821

Министерство здравоохранения и Объединение по управлению территориальными медицинскими подразделениями (TƏBİB) Азербайджанской Республики распространили совместное сообщение о состоянии здоровья граждан, раненных в результате крушения вблизи казахстанского города Актау пассажирского самолета Embraer 190 авиакомпании Azərbaycan Hava Yolları.

«С момента крушения вблизи казахстанского города Актау пассажирского самолета Embraer 190 авиакомпании Azərbaycan Hava Yolları, выполнявшего 25 декабря прошлого года рейс по маршруту Баку-Грозный, прошел месяц.

Соответствующим Распоряжением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева создана Государственная комиссия по расследованию причин авиакатастрофы. Согласно Распоряжению, государственным учреждениям, в том числе Министерству здравоохранения и Объединению по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), даны поручения для принятия соответствующих мер. 

Во исполнение соответствующих поручений, вытекающих из Распоряжения, было обеспечено возвращение в страну наших граждан, раненных в результате авиакатастрофы, и созданы необходимые условия для их лечения.

Из 17 человек, госпитализированных в «Ени клинику», четыре были размещены непосредственно в реанимационное отделение интенсивной терапии медицинского учреждения, а 13 — в стационарное отделение.

У эвакуированных пациентов диагностированы травмы различных частей тела (переломы, ушибы, черепно-мозговая травма, тупая травма грудной клетки), двусторонний пневмогемоторакс, дыхательная недостаточность.

Каждый из них был осмотрен квалифицированными врачами-специалистами (ортопедом-травматологом, нейрохирургом, реаниматологом, торакальным хирургом, общим хирургом, инфекционистом), а также прошел необходимые инструментально-диагностические исследования.

В общей сложности 12 из 17 эвакуированных раненых уже выписаны домой для амбулаторного лечения. Соответствующие участковые врачи по месту жительства контролируют процесс их полного восстановления.

Троим лицам, получившим ранения в результате аварии, проведена операция.

В настоящее время стационарное лечение проходят четыре пациента (один мужчина и три женщины). Состояние одного человека, продолжающего лечение в реанимационном отделении, оценивается как стабильно тяжелое, а остальных 3-х человек, продолжающих лечение в стационаре, - как удовлетворительное», - сказано в сообщении.

Трампа хотят выдвинуть на третий срок
Трампа хотят выдвинуть на третий срок
12:47 865
Новый госсекретарь США уже успел обсудить Азербайджан
Новый госсекретарь США уже успел обсудить Азербайджан
13:25 462
Украина начала обсуждать размещение иностранных военных на своей территории
Украина начала обсуждать размещение иностранных военных на своей территории
13:08 492
Азербайджанский ученый назначен на высокую должность в ВОЗ
Азербайджанский ученый назначен на высокую должность в ВОЗ
12:46 1133
О состоянии здоровья раненых при крушении самолета AZAL
О состоянии здоровья раненых при крушении самолета AZAL Совместное заявление Минздрава и TƏBİB
12:34 822
Трамп скрутит хуситов в бараний рог
Трамп скрутит хуситов в бараний рог горячая тема
10:52 2210
Москва и Ереван меняют атмосферу. Что происходит?
Москва и Ереван меняют атмосферу. Что происходит? главная тема; все еще актуально
23 января 2025, 22:26 10976
Черные ящики самолета AZAL расшифрованы
Черные ящики самолета AZAL расшифрованы обновлено 12:26
12:26 4079
В Баку закрывают частную клинику
В Баку закрывают частную клинику официальное заявление
11:31 3431
McDonald’s Azərbaycan поддержал детей героев Карабаха
McDonald’s Azərbaycan поддержал детей героев Карабаха фото
10:40 720
Часть автомагистрали Армения-Грузия тоже может перейти под контроль Азербайджана
Часть автомагистрали Армения-Грузия тоже может перейти под контроль Азербайджана наш обзор; все еще актуально
23 января 2025, 20:58 8876

ЭТО ВАЖНО

Трампа хотят выдвинуть на третий срок
Трампа хотят выдвинуть на третий срок
12:47 865
Новый госсекретарь США уже успел обсудить Азербайджан
Новый госсекретарь США уже успел обсудить Азербайджан
13:25 462
Украина начала обсуждать размещение иностранных военных на своей территории
Украина начала обсуждать размещение иностранных военных на своей территории
13:08 492
Азербайджанский ученый назначен на высокую должность в ВОЗ
Азербайджанский ученый назначен на высокую должность в ВОЗ
12:46 1133
О состоянии здоровья раненых при крушении самолета AZAL
О состоянии здоровья раненых при крушении самолета AZAL Совместное заявление Минздрава и TƏBİB
12:34 822
Трамп скрутит хуситов в бараний рог
Трамп скрутит хуситов в бараний рог горячая тема
10:52 2210
Москва и Ереван меняют атмосферу. Что происходит?
Москва и Ереван меняют атмосферу. Что происходит? главная тема; все еще актуально
23 января 2025, 22:26 10976
Черные ящики самолета AZAL расшифрованы
Черные ящики самолета AZAL расшифрованы обновлено 12:26
12:26 4079
В Баку закрывают частную клинику
В Баку закрывают частную клинику официальное заявление
11:31 3431
McDonald’s Azərbaycan поддержал детей героев Карабаха
McDonald’s Azərbaycan поддержал детей героев Карабаха фото
10:40 720
Часть автомагистрали Армения-Грузия тоже может перейти под контроль Азербайджана
Часть автомагистрали Армения-Грузия тоже может перейти под контроль Азербайджана наш обзор; все еще актуально
23 января 2025, 20:58 8876
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться