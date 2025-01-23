Азербайджанский ученый назначен на высокую должность в ВОЗ

Технический консультативный совет (ТКС) по вопросам инвалидности и здравоохранения при Европейском бюро ВОЗ создается впервые. Основной задачей этой группы экспертов станет создание основ для действий ВОЗ в Европейском регионе в области формирования национальных систем здравоохранения, учитывающих интересы людей с ограниченными возможностями. Число стран-членов ВОЗ в регионе 53, включая страны Западной и Восточной Европы, Средней Азии и Израиль. Новая экспертная группа официально была учреждена на техническом совещании 13 ноября 2024 года и после согласования с соответствующими международными и национальными структурами приступила к работе в декабре прошлого года. Совет будет заниматься конкретным консультированием регионального директора ВОЗ в Европе по вопросам реализации «Европейской рамочной программы действий ВОЗ по достижению высочайшего уровня здоровья для людей с ограниченными возможностями на 2022–2030 гг.», единогласно принятой на 72-й сессии Европейского регионального комитета ВОЗ в 2022 г.

«Создание этой новой консультативной группы знаменует собой важную веху в нашей работе по продвижению здоровья и прав людей с ограниченными возможностями во всем регионе, и на самом деле нам уже давно пора добиться конкретного прогресса. Коллективные знания и опыт ТКС окажутся неоценимыми для разработки предложений по стратегиям и действиям, которые правительства, организации, представляющие людей с ограниченными возможностями, и другие заинтересованные стороны могут предпринять вместе для укрепления систем здравоохранения, учитывающих интересы инвалидов» (Ширин Киани, руководитель программы ЕРБ ВОЗ по вопросам инвалидности, реабилитации и вспомогательных технологий).

В состав TAG входят эксперты из 23 стран Европейского региона, которые будут работать в составе Совета в течение следующих 2 лет. Они представляют широкий спектр дисциплин, имеющих отношение к инвалидности и здоровью, от статистики, инклюзивной политики и защиты прав до жизненного опыта инвалидности, абилитации/реабилитации и социальной интеграции. Члены ТКС выступают в личном качестве, в качестве ученых и исследователей, а также привносят опыт органов здравоохранения, национальных институтов общественного здравоохранения и организаций гражданского общества.

После назначения одним из двух сопредседателей Совета профессор Вугар Мамедов в интервью для ВОЗ отметил, что «многие люди с ограниченными возможностями в нашем регионе имеют неудовлетворенные потребности в медицинской помощи и в сфере здравоохранения, поэтому необходимо усердно работать в сфере разработки политики и действий для решения этой проблемы. ТКС полон решимости достичь высочайшего уровня здоровья людей с ограниченными возможностями, оговоренного в Конвенции по Защите Прав Лиц с Ограниченными Возможностями, консультируя ВОЗ по наиболее эффективным, инновационным и научно обоснованным доступным подходам».

В основе мандата ТКС лежит предоставление рекомендаций ЕРБ ВОЗ по эффективным и инновационным подходам к укреплению здоровья людей с ограниченными возможностями и тому, как их можно воспроизвести при разработке, реализации и оценке стратегий инвалидности в системах здравоохранения 53 стран. В рамках своей работы они помогут оценить программы, инициативы и фактические данные, поделятся практическим опытом разных стран в отношении передовой практики и дадут рекомендации относительно инвестиций, которые органы здравоохранения должны сделать для улучшения доступа к медицинской помощи и улучшения состояния здоровья людей с ограниченными возможностями.

Судмедэксперт по специальности В.Мамедов является доктором наук как в области медицины, так и в области международного права, он хорошо известен как специалист по медико-правовым вопросам как у нас в Азербайджане, так и за рубежом. В 54 странах мира он читал лекции и проводил семинары по судебной медицине, медицинскому праву, правам человека, биоэтике, в 18 университетах Азербайджана, России, Турции, США, Китая, Великобритании, Пакистана, Ирана, Индонезии, Казахстана, Украины и Литвы являлся приглашенным профессором, автор 360 научных работ, монографий и учебников. С 2016-года является одним из руководителей Всемирной Ассоциации Медицинского Права (ВАМП), избравшись в 2016 году на должность Казначея Ассоциации, в 2018-м – став первым вице-президентом и в 2024-м году избрашись генеральным секретарем ВАМП. Руководил научными программами четырех всемирных конгрессов медицинского права - 23-го (Баку, 2017), 25-го (Токио, 2019), 27-го (Вильнюс, 2023) и 29-го (Истанбул, 2025). Профессор Мамедов является руководителем азербайджанского бюро кафедры ЮНЕСКО по биоэтике, вице-президентом Ассоциации судебных экспертиз стран Шелкового Пути и Европейской ассоциации медицинского права, профессором кафедры судебной медицины Азербайджанского Медицинского Университета. С 2019 года Вугар Мамедов представлял ВАМП в Международном уголовном суде в Гааге (International Criminal Court, ICC), а в 2022-м году был приглашен Офисом генерального прокурора Карим Хана на 6 месяцев работы в качестве приглашенного профессора в области судмедэкспертизы.

Информация о назначении доступна на веб-сайте ВОЗ: https://www.who.int/europe/news/item/18-11-2024-who-europe-launches-first-ever-technical-advisory-group-on-disability-and-health