Трампа хотят выдвинуть на третий срок

Член Палаты представителей Конгресса США от штата Теннесси Энди Оглс продвигает поправку к Конституции, которая позволит президенту занимать пост три срока, но не более двух четырехлетних сроков подряд.

Поправка гласит: «Никто не может быть избран на пост президента более трех раз, а также не может быть избран на дополнительный срок после избрания на два срока подряд, и никто, кто занимал пост президента или исполнял обязанности президента в течение более двух лет срока, на который президентом был избран другой человек, не может быть избран на пост президента более двух раз».

22-я поправка, ратифицированная в 1951 году, не позволяет одному человеку занимать пост президента более двух сроков.

Она была принята Конгрессом в 1947 году в ответ на то, что Франклин Делано Рузвельт занимал четыре срока в Белом доме. Рузвельт умер через год после того, как был избран президентом в четвертый раз на выборах 1944 года.

В заявлении, опубликованном в четверг для СМИ, Оглс сказал, что Трамп «доказал, что является единственной фигурой в современной истории, способной обратить вспять упадок нашей страны и восстановить величие Америки, и ему нужно дать время, необходимое для достижения этой цели… С этой целью я предлагаю внести поправку в Конституцию, чтобы пересмотреть ограничения, наложенные 22-й поправкой на президентские сроки».

«Эта поправка позволит президенту Трампу занимать свой пост три срока, гарантируя, что мы сможем сохранить смелое руководство, в котором так нуждается наша нация», — считает Оглс.

Ранее в этом месяце Оглс представил законопроект, разрешающий Трампу вступить в переговоры о покупке Гренландии, после того как он выразил заинтересованность в этом.