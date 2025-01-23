Фуад Мурадов и тысяча азербайджанцев подвели итоги

Председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов, выступая со вступительным словом, рассказал о диаспорской политике Азербайджанского государства, проектах, реализованных в 2024 году, говорил об успешно продолжающемся новом и важном этапе диаспорского строительства, поблагодарил проживающих за рубежом азербайджанцев, внесших вклад в это дело. Было отмечено, что сегодня азербайджанцы мира сплотились как единый кулак, они предпринимают важные шаги для преумножения авторитета Азербайджана, заявляют о том, что всегда находятся рядом с Азербайджаном и поддерживают политику Ильхама Алиева. Председатель комитета подчеркнул, что консолидация сотен азербайджанцев, достойно представляющих сегодня нашу страну в мире, служит показателем того, что они всегда находятся рядом с государством, и это наглядный пример формирования сильной диаспоры Азербайджана.

Государственный комитет по работе с диаспорой организовал видеоконференцию с участием 1000 азербайджанцев из 85 стран. В видеоконференции, посвященной итогам 2024 года, приняли участие представители домов Азербайджана, координационных советов, воскресных школ за рубежом, азербайджанские ученые и профессора престижных высших учебных заведений, научных центров мира, влиятельные лица, представляющие различные сферы, деятели культуры и искусства.

После презентации короткого видеоотчета о годовой деятельности комитета и азербайджанской диаспоры состоялся широкий и интересный обмен мнениями об итогах года, были проанализированы результаты.

Азербайджанцы из диаспоральных организаций, констатируя многочисленные успехи, достигнутые в минувшем году в области диаспорского строительства, выразили одобрение обеспечению единства и равенства, работе, проделанной на пути создания гибких механизмов, связанных с развитием диаспоры, реализованным проектам, внесли предложения о перспективах разносторонних подходов к диаспоре.

Выступавшие довели до внимания, что с каждым годом формируется более системный подход в сфере доведения до международного сообщества наших национальных интересов. Они отметили, что организация конференции в столь расширенном составе придает импульс развитию межобщинных отношений, расценили видеоконференцию, ставшую уже традицией, как мощную политическую платформу формирования современного концептуального подхода к диаспоре.

На конференции прозвучало исполнение азербайджанских музыкантов, проживающих в зарубежных странах, были продемонстрированы видеоматериалы, подготовленные членами общины, коллективами домов Азербайджана и воскресных школ. Каждое исполнение и каждый видеоматериал пришлись по душе участникам и были встречены продолжительными аплодисментами.

Группа наших соотечественников, внесших важный вклад в деятельность азербайджанской диаспоры, была награждена медалью АР «За заслуги в диаспорской деятельности».

Участники конференции выразили президенту Ильхаму Алиеву и первому вице-президенту Мехрибан Алиевой признательность за чуткое отношение и заботу об азербайджанцах мира, заявили, что всегда будут рядом с Азербайджаном и в радости, и в горе.

Видеоконференция завершилась ответами на вопросы членов общины.