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В Госслужбе обсудили январский призыв

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13:02 418

В Государственной службе по мобилизации и призыву состоялось заседание Центральной призывной комиссии по поводу хода январского призыва на действительную военную службу.

На совещании под председательством руководителя Государственной службы по мобилизации и призыву Мурсала Ибрагимова был обсужден ход выполнения указа президента Азербайджана «О призыве граждан Азербайджанской Республики на действительную военную службу с 1 января по 30 декабря 2025 года и увольнение действующих военнослужащих в запас».

Доведено до сведения, что проведена необходимая работа для успешной реализации призыва Госслужбы от января 2025 года и пополнения рядов Вооруженных сил.

Следует отметить, что Центральная призывная комиссия, созданная соответствующим постановлением Кабинета Министров, осуществляет руководство районными (городскими) призывными комиссиями и контролирует их деятельность по призыву граждан на срочную действительную военную службу. В комиссии представлены 14 государственных учреждений.

По итогам заседания были приняты соответствующие решения.

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