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Путин срочно вернулся в Кремль+реакция Трампа
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Путин срочно вернулся в Кремль+реакция Трампа

Очередное помилование от Лукашенко

12:59 362

Президент Беларуси Александр Лукашенко помиловал 15 осужденных, восемь из которых совершили преступления «экстремистской направленности», семь — преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков.

Указ о помиловании, как сообщает связанный с пресс-службой Лукашенко телеграм-канал «Пул первого», подписан 24 января.

В числе тех, кто был приговорен по «экстремистским» статьям, пять женщин и трое мужчин. У пятерых из них есть дети, одна женщина беременна.

Среди помилованных по наркотическим статьям три женщины. Шестеро помилованных совершили преступления, будучи несовершеннолетними, пишет «Пул первого». У одного из осужденных онкологическое заболевание.

Всего за 2024 год, по подсчетам телеграм-канала, Лукашенко помиловал 293 человека, в числе которых 89 женщин и 17 человек, которые были несовершеннолетними на момент совершения преступлений.

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