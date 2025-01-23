Bakcell поддержал мероприятие «Инновации на пути к разнообразию» в кафе Kaşalata

В рамках своей стратегии поддержки инклюзивности Bakcell, лидер в области инноваций и скорости, организовал мероприятие под названием «Инновации на пути к разнообразию» в кафе Kaşalata, созданном общественным объединением Birgə və Sağlam. Мероприятие было посвящено партнерству Bakcell с общественным объединением, а также предоставило возможность пообщаться с молодыми сотрудниками кафе.

В рамках мероприятия выступили Клаус Мюллер, генеральный директор Bakcell; Айсель Сулейманова, директор по связям с общественностью и корпоративным коммуникациям компании Bakcell; Айтен Эйналова, председатель общественного объединения Birgə və Sağlam; Натаван Мамедова, председатель Родительского консультативного совета объединения; и депутат Милли Меджлиса Нигяр Арпадараи. На мероприятии присутствовали представители дипломатических миссий, неправительственных организаций (НПО) и медиа, всего около 40 гостей.

В своём выступлении генеральный директор Bakcell Клаус Мюллер подчеркнул важность этой инициативы с точки зрения инноваций и инклюзивности:

«Инновации - это не только технологии, но и создание новых возможностей для каждого члена нашего общества. Такие проекты, как Kaşalata, раскрывают потенциал нейроразнообразной молодежи, способствуют их равноправной интеграции в общество и создают основу для светлого будущего. Мы в Bakcell гордимся тем, что вносим вклад в создание устойчивого и инклюзивного общества с помощью инновационныхрешений, и намерены продолжать поддерживать подобные инициативы в будущем».

Общественное объединение Birgə və Sağlam направлено на поддержку социального благополучия нейроразнообразных людей и их семей. Его деятельность включает интеграцию людей с аутизмом в общество, продвижение инклюзивного образования и расширение возможностей трудоустройства. В настоящее время при объединении работают два центра по аутизму.

Кафе Kaşalata, инициатива объединения, является важным социальным проектом, поддерживающим трудоустройство молодежи с особыми потребностями, что делает его значимым шагом на пути к инклюзивности и созданию реальных возможностей для нейроразнообразных людей.