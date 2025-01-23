Украина начала обсуждать размещение иностранных военных на своей территории

Киев начал обсуждать со своими союзниками размещение в стране иностранного военного контингента в качестве гарантии безопасности, сообщил официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий. По его словам, переговоры находятся «на очень ранней стадии» и еще слишком рано говорить о точном количестве миротворцев, которые могут прибыть в Украину для защиты страны от повторной агрессии России.

«Мы считаем, что долгосрочные и надежные гарантии безопасности для Украины должны включать как Европу, так и Соединенные Штаты. Только так мы можем гарантировать, что этот мир будет устойчивым и долговечным», — сказал Тихий. Президент Украины Владимир Зеленский до этого заявил, что для обеспечения безопасности страны после окончания боевых действий потребуется не менее 200 тыс. миротворцев. «Это минимум, иначе ничего не будет», — подчеркнул украинский президент.

Позднее участники консультаций между Киевом и его западными партнерами сообщили Financial Times, что украинские власти рассчитывают, что Запад разместит от 40 тыс. до 50 тыс. иностранных военных на 1000-километровой линии фронта. По данным Wall Street Journal (WSJ), президент США Дональд Трамп проявлял интерес к вводу миротворцев в Украину, однако он исключил участие в этом американской армии. По его мнению, главная роль в защите и поддержке Украины должна принадлежать Европе. При этом Зеленский настаивал, что американские военные должны войти в миротворческий контингент, который будет размещен в стране.

Впервые отправить в Украину западных военных в феврале прошлого года предложил президент Франции Эммануэль Макрон. После этого европейские страны начали обсуждать возможность такого шага в случае остановки военных действий для мониторинга соблюдения режима прекращения огня.

Позднее стало известно, что страны ЕС ведут конкретные переговоры об отправке военного контингента в Украину в случае прекращения или заморозки войны с Россией. Как рассказали источники Reuters, минимальная численность такой миссии может составить 40 тыс. солдат, а в ее основу войдут контингенты пяти-восьми стран, включая Германию, Великобританию, Францию, Италию и Польшу. При этом в европейских службах безопасности считают, что для защиты Украины от повторения российской агрессии потребуется 100 тыс. военных.