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Путин срочно вернулся в Кремль+реакция Трампа
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Путин срочно вернулся в Кремль+реакция Трампа

Орбан ставит условия Украине

13:12 589

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что согласится на продление антироссийских санкций, только если Киев выполнит нескольких условий.

Об этом Орбан заявил в эфире радиостанции Kossuth.

Всего премьер Венгрии назвал три условия, которые должны выполнить украинские власти «если Украина хочет получить помощь, в том числе в санкциях против России».

Во-первых, нужно восстановить транзит газа из России, во-вторых, прекратить нападения на газопровод «Турецкий поток» и, в-третьих, не вводить запрет на поставки российской нефти в Европу через свою территорию. Орбан подчеркнул, что без выполнения этих условий «санкции, решение по которым должно быть принято через неделю, продлены не будут».

Евросоюз с 2022 года утвердил 15 пакетов санкций против России и работает над 16-м пакетом мер. ЕС продлевает действующие санкции каждые шесть месяцев, в следующий раз голосование должно состояться 31 января. Однако требуется единогласное решение всех 27 стран — членов союза. Сейчас продление может не пройти из-за позиции Венгрии. Кроме того, другой европейский лидер — премьер-министр Словакии Роберт Фицо — также выступает если не за полную отмену санкций, то по крайней мере за их ограничение. В частности, он предупреждал, что Словакия заблокирует возможные санкции ЕС против атомной энергетики России. По словам Орбана, санкции против России наносят ущерб всей Европе, только Венгрия потеряла примерно €18,3 млрд, отметил он. Ранее в январе венгерский премьер призвал отменить санкции против России.

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