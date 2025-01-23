«Мы с ним ладили»: Трамп анонсировал контакт с товарищем Кимом

«Ким Чен Ын - умный человек», - сказал Трамп в первом после инаугурации интервью телеканалу Fox News.

«Я ему нравился, и мы с ним ладили», — сказал Трамп, комментируя отношения с северокорейским лидером. По словам Трампа, когда он в прошлом спросил бывшего президента США Барака Обаму, что является главной угрозой для страны, тот назвал Северную Корею. «И я решил эту проблему, я поладил с ним (Ким Чен Ыном)», — подчеркнул Трамп. Американский президент не уточнил, когда состоялся упомянутый им разговор с Обамой.

На вопрос, свяжется ли он с ним, Трамп ответил: «Я свяжусь».

В июне 2018 года в Сингапуре состоялся первый в истории саммит США и КНДР, по его итогам был принят совместный документ. Пхеньян тогда взял на себя обязательства по денуклеаризации в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. В феврале 2019 года в Ханое прошел второй саммит. Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын на нем после нескольких встреч, в том числе с глазу на глаз, не смогли прийти к договоренностям и не стали подписывать совместный документ. 30 июня 2019 года состоялась третья встреча Трампа и Ким Чен Ына, она прошла в демилитаризованной зоне на границе КНДР и Республики Корея. 5 октября 2019 года представители США и КНДР встретились в Швеции на рабочем уровне, но эти переговоры закончились безрезультатно.