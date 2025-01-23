Новый госсекретарь США уже успел обсудить Азербайджан

Госсекретарь США Марко Рубио провел телефонный разговор с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом, в ходе которого, среди прочих тем, обсуждался вопрос важности «стабильного и достойного» мира между Арменией и Азербайджаном. Об этом сообщает Госдепартамент США.

Госсекретарь США подтвердил важность отношений между США и Турцией, роль Турции как ключевого союзника НАТО и общие интересы в регионе. Рубио подчеркнул и необходимость инклюзивного перехода в Сирии, гарантирующего, что новое правительство не позволит Сирии стать источником международного терроризма, и лишит иностранных субъектов возможности использовать переходный период в Сирии в своих собственных целях.

Госсекретарь и министр иностранных дел также обсудили важность стабильного и достойного мира между Арменией и Азербайджаном. Государственный секретарь также выразил глубочайшие соболезнования жертвам и пострадавшим в результате трагического пожара в турецком отеле Болу.