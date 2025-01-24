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Путин срочно вернулся в Кремль+реакция Трампа
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Путин срочно вернулся в Кремль+реакция Трампа

Кандидат в канцлеры Германии: Украина должна победить

13:38 1237

Лидер консервативного Христианско-Демократического союза, кандидат в канцлеры Германии Фридрих Мерц заявил, что в случае избрания канцлером среди его стратегических приоритетов будет справедливое прекращение войны России против Украины. Об этом пишет Der Spiegel.

На мероприятии в Берлине 23 января Мерц пообещал, что продолжит поддерживать Украину. Говоря о прекращении войны России против Украины, он отметил, что Украина должна «выиграть войну» и быть свободной в выборе своих политических и военных альянсов.

«Победа означает восстановление территориальной целостности с демократически легитимным правительством, осуществляющим собственный государственный суверенитет».

Как и действующий канцлер Олаф Шольц, Мерц заявил, что Германия не должна становиться стороной войны.

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