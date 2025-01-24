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Путин срочно вернулся в Кремль+реакция Трампа
Новость дня
Путин срочно вернулся в Кремль+реакция Трампа

Кремль: Путин готов к переговорам с Трампом, «ждет сигналов»

13:54 2085

Президент РФ Владимир Путин готов к разговору с президентом США Дональдом Трампом, в Кремле ждут соответствующих сигналов от американской стороны.

Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Путин готов, мы ждем сигналов, все готовы. Поэтому здесь трудно гадать на кофейной гуще. Как только будет, если что-то будет, мы вас проинформируем», - сказал представитель Кремля.

 Песков также сказал, что война в Украине не зависит от мировых цен на нефть.

«Нет, этот конфликт не зависит от цен на нефть», - сказал он, комментируя заявление президента США Дональда Трампа о том, что снижение цен на нефть может положить конец войне РФ против Украины.

«Этот конфликт происходит из-за угрозы национальной безопасности Российской Федерации, из-за угрозы русским, которые живут на известных территориях, и из-за нежелания и полного отказа американцев и европейцев прислушиваться к озабоченностям России, и это не связано с ценами на нефть», - уверяет представитель Кремля.

Накануне Трамп заявил участникам Всемирного экономического форума в Давосе, что попросит Саудовскую Аравию и ОПЕК снизить цены на нефть. По его словам, если цена упадет, война между Россией и Украиной завершится немедленно.

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