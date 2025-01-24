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Путин срочно вернулся в Кремль+реакция Трампа
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Путин срочно вернулся в Кремль+реакция Трампа

Грузия постоянно предлагает США «перезагрузку»

14:21 812

Тбилиси предлагает США «перезагрузку» стратегического партнерства на основе конкретной дорожной карты, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

«Если США проявят интерес, произойдет перезагрузка отношений Грузии и США. Мы заинтересованы в том, чтобы произошла перезагрузка отношений Грузии и США», – сказал Кобахидзе.

По его словам, стратегическое партнерство с США «будет возобновлено с конкретно установленными целями и индикаторами».

Кобахидзе также заявил, что «войны в Украине можно было избежать, однако ряд субъектов сделал все возможное, чтобы способствовать военной агрессии России в Украине».

«К сожалению, произошло то, что произошло, и это повлекло за собой разрушительные последствия для нашей дружественной страны Украины. Конечно, любой войны можно избежать. Войну 2008 года можно было легко избежать, войны в Украине можно было избежать, однако определенные силы, т.н. Deep State («Глубинное государство»), глобальная партия войны, сделали все, чтобы война в Украине началась», — заявил премьер-министр.

Он также подчеркнул, что «развитие украинского сценария в Грузии удалось предотвратить благодаря «Грузинской мечте».

«Шаг за шагом все шло к этой войне. Поскольку мы не делали того, чего требовала радикальная оппозиция, (в Грузии) не произошло то, что произошло в Украине», — сказал Кобахидзе.

Премьер уточнил, что не говорил, что в войне виновата Украина: «Я сказал, что Украина не смогла избежать того, чего можно было избежать».

Говоря о санкциях в отношении Тбилиси, Кобахидзе назвал их «инструментом шантажа против Грузии, который не будет иметь эффект ни в каком случае». «Это вопрос нас мало интересует. Санкции применялись как инструмент шантажа против страны. Интерес был одним – втягивание нашей страны в войну, однако, с нашей стороны никогда не будут предприняты такие шаги, которые подразумевают уничтожение государства. Соответственно, этот шантаж не будет иметь эффект ни в каком случае», - заявил Кобахидзе.

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