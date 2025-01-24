В России рухнул интернет

Утром 24 января в работе мобильных операторов и интернет-сервисов в России произошел масштабный сбой. Это следует из данных «Сбой.рф», Downradar и Downdetector, которые отслеживают работоспособность сервисов и сайтов в стране. Российские пользователи массово жалуются на неполадки у мобильных операторов.

Интернет отсутствует у абонентов МТС, «Билайн», «Мегафон», Т2 и Yota. Также с перебоями работает крупнейший провайдер в стране «Ростелеком». Кроме того, у многих пользователей наблюдаются проблемы с доступом в Telegram, WhatsApp, Viber, Steam и Twitch. Не открываются приложения банков ВТБ и Т-Банка.

В «Мегафоне» заявили о затрудненном доступе «к отдельным зарубежным интернет-ресурсам», подчеркнув, что это происходит «по независящим от нас причинам». В «Вымпелкоме» заверили, что сеть работает в штатном режиме, но есть трудности с доступом к Telegram. В Т2 сообщили, что не фиксируют проблем с доступностью услуг мобильной связи. «Наши сети работают в штатном режиме, жалоб клиентов на технический сервис не поступало», — отметили в компании. В МТС отказались от комментариев. В Роскомнадзоре заявили, что сбой был зафиксирован и оперативно устранен на инфраструктуре «Мегафона», у других операторов проблем не фиксировалось.

За последние три недели это третий масштабный сбой в российском сегменте интернета. 6 января в России на время пропал доступ к онлайн-играм, стриминговым сервисам, банковским приложениям и соцсетям. Тогда причиной неполадок Роскомнадзор назвал аварию на магистральной сети у одного из операторов связи.

Еще один сбой случился 14 января. Он затронул мобильных операторов, Telegram, Tiktok, Google, Steam и Twitch. В надзорном ведомстве объяснили произошедшее «кратковременным нарушением связности». Источник «Ведомостей» в одном из операторов говорил, что сбой вызвали технические средства противодействия угрозам «ТСПУ» Роскомнадзора и Главного радиочастотного центра, которые используются для блокировки ресурсов.