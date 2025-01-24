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Путин срочно вернулся в Кремль+реакция Трампа
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Путин срочно вернулся в Кремль+реакция Трампа

Армения не видит ничего странного в уходе российских пограничников

14:37 1279

Приезд группы таможенного и пограничного контроля из США в Армению связан с повышением эффективности пограничного контроля Республики Армения, а «не с какими-то конкретными щекотливыми аспектами отношений с той или иной страной». Об этом в беседе с журналистами заявил заместитель министра иностранных дел Армении Паруйр Ованнисян.

Он отметил, что армянская сторона провела обсуждение этой темы с Ираном, никаких опасений не было высказано.

«Я не вижу ни одного вопроса, по которому мы не могли бы договориться с иранской стороной, наши отношения находятся на беспрецедентно высоком уровне. Мы должны, наконец, сами контролировать нашу границу», - заявил замминистра.

На вопрос, возможен ли вывод российских пограничников за армяно-турецкую и армяно-иранскую границы Ованнисян ответил: «Конечно, в идеальном мире каждая страна должна быть в состоянии контролировать свою границу».

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